Jeśli jesteś bliskim osoby nadużywającej alkoholu albo sam masz taki problem, być może szukać informacji na temat tego, jak obrzydzić sobie alkohol. Musisz jednak wiedzieć, że w przypadku uzależnienia niezbędna jest pomoc specjalistów, dzięki którym przejście przez proces zrywania z nałogiem jest bezpieczniejsze. Nagłe zaprzestanie picia przez osobę uzależnioną wiąże się z ryzykiem dla zdrowia i życia, dlatego ważne jest fachowe wsparcie. Trzeba pamiętać też o tym, że choć istnieją leki obrzydzające alkohol (leki awersyjne), to nie leczą one źródła alkoholizmu. Na ogół przyczyną są problemy natury emocjonalnej. Dlatego nierozłącznym elementem wychodzenia z nałogu jest terapia.

Spis treści:

Domowe sposoby na obrzydzenie alkoholu to m.in. korzeń kudzu, techniki relaksacyjne, zioła oraz wsparcie psychologiczne. Pamiętaj, że próby samodzielnego odtruwania organizmu przez osoby z rozwiniętym uzależnieniem od alkoholu są niebezpieczne i na ogół niewystarczające. Po naturalne metody sięgnij, gdy alkohol pojawia się sporadyczne i w umiarkowanych ilościach.

Korzeń kudzu, inaczej opornik łatkowaty, to pochodząca z Azji roślina z rodziny bobowatych, która posiada właściwości lecznicze. Według literatury historycznej ​​ekstrakty z korzenia kudzu były stosowane w leczeniu alkoholizmu od 600 r. n.e. lub wcześniej. Aktualnie naukowcy w badaniach na zwierzętach i ludziach potwierdzili skuteczność kudzu w ograniczaniu chęci na spożywanie alkoholu. To działanie jest zasługą obecnych w roślinie izoflawonów: puearyny, daidzeiny, daidziny. Podawanie ekstraktu kudzu ludziom spożywającym alkohol spowodowało zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu.

Aby zniechęcić się do alkoholu, zajmij myśli innymi absorbującym zajęciami, np. czytaniem książek, sportem, medytacją. Ważne jest, żeby znaleźć sobie hobby: zajęcie, które będzie sprawiało przyjemność i które odciągnie uwagę od picia alkoholu.

Techniki relaksacyjne pozwalają obniżyć poziom stresu, niepokoju i lęku, a zatem czynników, które mogą skłaniać do sięgnięcia po alkohol. Dwie popularne techniki relaksacyjne to trening autogenny Schultza albo Jacobsona. Dzięki nim mamy lepszą kontrolę nad ciałem i łagodzimy napięcia mięśni.

Podobnie jak techniki relaksacyjne mogą działać zioła na uspokojenie. Zmniejszają nerwowość, wewnętrzne napięcie, obniżenie nastroju, a tym samym pomagają zmniejszyć ochotę na alkohol. Popularne zioła na uspokojenie to melisa, rumianek, korzeń kozłka (waleriana), ziele dziurawca (polecany na łagodne objawy depresji). Możesz je pić w formie naparów.

W internecie dostępne są miejsca prowadzące indywidualne terapie lub grupy terapeutyczne albo grupy wsparcia, dzięki którym lepiej poradzisz sobie z ochotą na alkohol. Terapia pozwala znaleźć przyczyny zwiększające chęć na alkohol i uczy radzić sobie z nimi.

Zrezygnuj też z przebywania w towarzystwie i miejscach stwarzających okoliczności do picia.

Lek, który obrzydza alkohol (tzw. lek awersyjny), to przede wszystkim disulfiram, powszechnie znany jako esperal lub „wszywka” (dostępny też w tabletkach). Jest to środek budzący wiele kontrowersji, obarczony dużym ryzykiem niebezpiecznych działań niepożądanych, łącznie ze zgonem, a zdania co do jego skuteczności są podzielone.

Działanie leku polega na wywoływaniu silnych nieprzyjemnych dolegliwości już po niewielkiej ilości alkoholu. Pojawiają się zaczerwienienie twarzy, duszność, wymioty lub nudności, ból głowy, rozpieranie w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca oraz niepokój. Zakłada się, że to powinno obrzydzić picie alkoholu. Z tym jednak bywa różnie.

Inne leki, które mają pomóc w zerwaniu z uzależnieniem od alkoholu, to:

Wszystkie leki stosowane w terapii alkoholizmu dostępne są tylko na receptę. Nie można ich kupić ani stosować samodzielnie bez nadzoru lekarza. Same środki farmakologiczne nie są wystarczające w leczeniu alkoholizmu. Nie wpływają na przyczyny choroby. Proces wychodzenia z nałogu jest złożony i wymaga zastosowania różnych metod, w tym psychoterapii.

Tak naprawdę wystarczająco obrzydzić alkohol powinien fakt, jak fatalny ma on wpływ na nasze zdrowie. Nieprawdą jest, że picie umiarkowanych ilości alkoholu, może być korzystne dla zdrowia. Naukowcy wskazują, że wypicie zaledwie jednego napoju alkoholowego już wiąże się z ryzykiem zdrowotnym. A im jest go więcej, tym potencjalne negatywne skutki są dotkliwsze.

Spożywanie alkoholu:

Taki jest wpływ alkoholu na organizm, ale skutki jego spożywania sięgają dalej. Nadmierne picie niszczy relacje z bliskimi, obniża wydajność w pracy i przyczynia się do wypadków komunikacyjnych. Niestety te „straszaki” z reguły nie działają skutecznie w obrzydzaniu do picia alkoholu. Być może to ci się przyda: Jak zmusić kogoś do leczenia?