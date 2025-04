5 z 5

Praktyczne porady na żylaki – galeria

Żylak, czyli co? Żylaki to objaw choroby zwanej przewlekłą niewydolnością żylną. Są to rozszerzone, poskręcane, niebieskawe żyły, widoczne pod skórą. W terminologii medycznej żylak oznacza nieodwracalną zmianę w żyle, a dokładniej w jej ściance. Jest to związane z ciśnieniem przepływającej przez nią krwi. Żylaki zwykle zauważamy na nogach, gdzie mogą przyjmować z początku postać teleangiektazji, czyli tzw. pajączków. Istnieją też żylaki umiejscowione głębiej, nie tuż pod skórą. Tak czy inaczej żylakami trzeba się zająć, ponieważ inaczej mogą doprowadzić do obrzęków, zmian skórnych, a nawet owrzodzeń. Żylaki są tylko objawem innej choroby i powinny nas skłonić do jej zdiagnozowania.