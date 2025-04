Funkcjonowanie żył może być nieprawidłowe z kilku powodów. Jednym z nich jest zła praca zastawek żylnych, która skutkuje cofaniem się krwi czyli tzw. refluksem żylnym. Wadliwe zastawki są cechą wrodzoną niektórych ludzi lub mogą być nabyte np. poprzez długotrwały zastój krwi. Inną przyczyną zaburzeń krążenia żylnego może być zwężenie lub zatkanie żył, najczęściej z powodu zakrzepicy. Rzadziej niedrożność żył może być skutkiem uciśnięcia naczynia przez inne struktury np. mięsień. Wszystkie powyższe sytuacje prowadzą do stanu nazywanego przewlekłą niewydolnością żylną.

Kiedy żyły chorują?

Głównym objawem przewlekłej niewydolności żylnej są żylaki – rozszerzone i poskręcane żyły, widoczne pod powierzchnią skóry. Oprócz żylaków do objawów należą również: pajączki naczyniowe, obrzęk podudzi, a w miarę rozwoju choroby przebarwienia skórne, owrzodzenia, stan zapalny skóry i tkanki podskórnej.

Żylaki to tylko objaw

Przewlekła niewydolność żylna jest więc znacznie szerszym pojęciem niż żylaki. Jest to nazwa stanu chorobowego związanego z wadliwą pracą żył, podczas gdy „żylaki” odnoszą się tylko do objawu tej choroby. Można powiedzieć, że niewydolność żylna jest ukrytą przyczyną, a żylaki tym co widać na zewnątrz. Pomaga to zrozumieć proces diagnostyczny oraz leczniczy.

Nie powinno się leczyć samych żylaków bez poszukiwania dokładnej przyczyny ich powstawania. Lekarz zawsze powinien określić, czy problem tkwi w niedrożności czy w refluksie żylnym, na jakim poziomie lokalizują się uszkodzenia żył i jaka może być ich geneza. Służy do tego tzw. klasyfikacja CEAP, która pomaga określić stopień niewydolności żylnej.

Wczesny okres oceniany jest jako stopień C1 lub C2, a od C3 do C6 mamy do czynienia z coraz bardziej zaawansowaną chorobą. Żylaki i pajączki naczyniowe przeważnie należą do wczesnego etapu niewydolności żylnej, chyba że towarzyszą im znaczne dolegliwości bólowe.

Z czym różnicować przewlekłą niewydolność żylną?

W przypadku podejrzenia przewlekłej niewydolności żylnej z obrzękami podudzi należy ocenić cały układ krążenia, ponieważ niewydolność serca również może skutkować takimi objawami. Gdy zmiany dotyczą tylko jednej nogi, może to wskazywać na zakrzepicę żył głębokich lub obrzęk limfatyczny, spowodowany zaburzeniem w krążeniu limfy.