Przeważnie są one poszerzone i mają kręty przebieg. Układają się często w „żylakowe sieci” na nogach. Szacuje się, że nawet połowa kobiet i jedna trzecia mężczyzn może mieć problemy z żyłami kończyn dolnych.

Żylaki nie tylko na nogach

Nazwa żylak w terminologii medycznej oznacza nieodwracalne poszerzenie ściany naczynia żylnego. Teoretyczne mogą dotyczyć każdej żyły, jednak najczęściej spotykane i najbardziej widoczne są na żyłach kończyn dolnych. Typową żyłą „żylakową” jest żyła odpiszczelowa, biegnąca po wewnętrznej stronie łydki, na wysokości kolana zakręcająca do tyłu i kawałek dalej po udzie. Oprócz nóg, żylaki często występują w żyłach odbytu – tzw. hemoroidy lub przełyku – bardzo groźne żylaki, będące powikłaniem np. chorób wątroby.

Rozwój choroby

Żylaki kończyn dolnych przeważnie rozpoczynają się jako teleangiektazje czyli tzw. pajączki. Widoczne są jako cienkie żyłki na skórze, układające się w charakterystyczne wzorki. Są to poszerzone żyłki śródskórne.

Kolejnym etapem są żylaki większych żył, najczęściej żyły odpiszczelowej, rzadziej żyły odstrzałkowej. Wyglądają jak kręte, najczęściej niebieskawe sznurki. Nierzadko na ich przebiegu występują małe grudki. Początkowo są miękkie, dają się ucisnąć, a uwypuklone naczynie znika przy odciążeniu nóg, np. uniesieniu ich do góry. W miarę upływu czasu żylaki utrwalają się i grubieją. Na tym jednak choroba się nie kończy. Nieleczone lub lekceważone żylaki mogą prowadzić do powstawania obrzęków, zmian skórnych, a nawet rozległych ran i owrzodzeń.

Dwa systemy

Kończyny dolne wyposażone są w rozbudowany system naczyniowy, który pozwala na prawidłowy odpływ krwi. Wyróżniamy dwie drogi odpływu – żyły głębokie i żyły powierzchowne. Pierwsza odprowadza nawet 90 % krwi napływającej do kończyn, a druga – pozostałe 10%. Żylaki powstają jednak tylko na żyłach powierzchownych. Mogą być to żylaki pierwotne, które rozwijają się od początku właśnie na żyłach powierzchownych. Związane jest to wtedy z ich predyspozycją i wrodzonym defektem w budowie najczęściej zastawek żylnych. Żylaki mogą być również wtórne. Wówczas powstają jako konsekwencja zaburzonego odpływu w krwi w żyłach głębokich.

Żylaki są przede wszystkim objawem. Mogą być spowodowane indywidualną łatwością do ich powstawania i wówczas niewydolność żylna dotyczy prawie wyłącznie żył powierzchownych. Niektóre osoby mają taką skłonność, można to zauważyć zwłaszcza, jeśli żylaki występują rodzinnie. Na tym jednak choroba się nie kończy. Nieleczone lub lekceważone żylaki mogą prowadzić do powstawania obrzęków, zmian skórnych, a nawet owrzodzeń.