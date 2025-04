Książka dr Marshy Lucas „Przeprogramuj swój umysł na miłość. Jak zbudować szczęśliwy związek” jest nietypowa przynajmniej z kilku względów. Przede wszystkim w przyjazny czytelnikowi sposób przedstawia zagadnienia neurobiologii, tym samym opowiadając o roli mózgu w relacjach damsko-męskich. Ponadto wszystkie prezentowane zagadnienia przyjęły formę przewodnika programisty. W roli programisty występuje czytelnik, który dostaje trudne zadanie – musi przeprogramować swój umysł i pozbyć się z niego wszystkiego, co nie sprzyja tworzeniu dobrego związku.

Autorka nie pozostawia jednak czytelnika samego – w książce oprócz teorii zamieszcza również praktyczne porady. A wszystko to opisane w sposób jasny i wyjątkowo dowcipny. Można się o tym przekonać, czytając chociażby spis treści – zabawne są już tytułu rozdziałów: „wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający przegrzaniu” czy „instalowanie regulatora oświetlenia”. Rozdziały te nie mają jednak nic wspólnego z elektryką czy oświetleniem, chyba, że chodzi o oświecenie umysłu.

Dr Marsha Lucas wyjaśnia również ciekawe zagadnienia dotyczące medytacji uważności i w zabawny sposób pomaga zrozumieć, jak pracuje mechanizm związku i jak należy go pielęgnować.

Choć instrukcje obsługi zwykle odkładamy na bok i próbujemy „opanować” urządzenia własnymi siłami, to tę instrukcji, jako pozycję obowiązkową, szczególnie polecamy.

