Kobiece piersi to obiekt pożądania nie tylko niemowląt, ale przede wszystkim mężczyzn. Co powoduje, że tak przyciągają? Oksytocyna. Ten chemiczny związek zaufania wydzielany wokół sutków nie tylko zacieśnia relacje między matką a dzieckiem, ale i między kobietą a mężczyzną.

Gdy niemowlę podrażnia sutki, w mózgu matki wydzielana jest oksytocyna, pomagając jej skoncentrować się na dziecku. Najnowsze badania przeprowadzone przez doktora Larrego Younga z Uniwersytetu Emory pokazują, że ta reakcja nie jest zarezerwowana wyłącznie dla dzieci.

Dr Young twierdzi, że dotykanie kobiecych sutków przez mężczyznę powoduje uwalnianie oksytocyny w mózgu kobiety – dokładnie tak samo, jak podczas karmienia piersią. Jednak w tym przypadku oksytocyna koncentruje umysł kobiety na partnerze i wzmaga chęć pogłębienia relacji z nim.

Amerykańskie badania pokazały także, że stymulacja sutków zwiększa podniecenie u większości kobiet i pobudza te same obszary w mózgu, co stymulacja innych erogennych miejsc.

