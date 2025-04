Przeprogramuj swój umysł na miłość. Jak zbudować szczęśliwy związek

Z książki "Przeprogramuj swój umysł na miłość. Jak zbudować szczęśliwy związek" dowiesz się, jak sprawić, by umysł przestał kierować się strachem i jak rozwijać w sobie zrównoważoną, zdrową empatię. Poznasz sposoby na budowanie komunikacji miłości i cieszenie się lepszym, bardziej intymnym seksem. Wszystko to osiągniesz dzięki medytacji uważności, której umiejętność zmieniania umysłu została naukowo potwierdzona. Autorka tej publikacji łączy przełomowe odkrycia w neurobiologii i psychologii z uświęconymi tradycją praktykami starożytnej mądrości, aby pomóc nam odnaleźć się wśród wyzwań życia we dwoje. Ukazuje, jak funkcjonuje ludzki umysł w relacjach partnerskich, oraz podpowiada, jak można samodzielnie przeprogramować swoją psychikę