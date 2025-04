Przyczyny bólu głowy i migreny

Na całym świecie nawet 70 proc. ludzi dorosłych przyznaje, że odczuwa bóle głowy przynajmniej raz w roku. Przypadłość ta może nawet utrudniać pracę, wywoływać bezsenność i ogólne rozdrażnienie, sprawiać że przeszkadza każdy dźwięk. Ból jest ostrzeżeniem wysyłanym przez organizm. Cierpisz - bo coś źle funkcjonuje!



Aż 30 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn, skarży się na nawracające bóle głowy o różnym podłożu. Zamiast szukać przyczyny bólu łagodzimy tylko jego objawy. To błąd - trzeba zacząć od szukania przyczyn choroby.

Ból jest dobry?



Ból, zgodnie z fachowymi definicjami, określa się jako przykre uczucie fizyczne i emocjonalne, wywołane przez już istniejące lub właśnie rozwijające się w organizmu uszkodzenie. - Jest to zatem ważny sygnał, pozwalający zapobiec uszkodzeniom ciała lub znacznie ograniczyć ich skalę. Błędem jest wiec jego bezrefleksyjne zwalczanie. I choć brzmi to absurdalnie, ból jest dobry, bo ostrzega nas przed poważniejszymi konsekwencjami. Potraktujmy go więc jak czerwone światło na swojej drodze – tłumaczy Klaudia Sagańska z Centrum Diagnostyki Organizmu Revitum.

Najczęstsze przyczyny bólu głowy



Bóle głowy, mogą być jednym z objawów zwykłego przeziębienia, reakcją organizmu na wahania ciśnienia, zmiany pogody, stres, brak snu i inne dające się łatwo zdiagnozować przyczyny. Bóle głowy towarzyszą kobietom w czasie miesiączkowania, są reakcją na toksyny w pokarmach lub napojach. Zdarza się jednak, że ból jest sygnałem poważniejszych zmian w organizmie. Czasem używa się określenia ból samoistny dla określenia bólów głowy o nieznanej lub trudnej do określenia etiologii. Np. bóle migrenowe mogą mieć różne podłoże. Wielokrotnie są one wynikiem grzybicy ogólnoustrojowej atakującej zatoki, reakcji autoimmunologicznej lub alergicznej na niektóre pokarmy. Ból głowy może mieć też charakter wtórny, czyli być objawem konkretnej choroby czasem bardzo poważnej.

Kiedy bóle głowy są niebezpieczne?



Zdarza się, że bóle głowy, nazywane objawowymi, są wynikiem bardzo poważnych schorzeń, takich jak na przykład:

Choroby naczyniowe, np. nadciśnienie tętnicze. Ból umiejscowiony jest w okolicy potylicznej, nasila się przy zmianach ciśnienia.

Guzy mózgu, rozrastając się uciska zdrową tkankę i powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Jego objawem jest ból głowy wywołujący wymioty, drgawki, utraty przytomności lub śpiączkę.

Zatrucie organizmu: alkoholem, nikotyną lub pochodnymi benzenu (rozpuszczalniki, farby) dwutlenkiem węgla, lekami także przeciwbólowymi!

Zapalenie zatok. Ból będący objawem tego schorzenia jest opisywany jako tępy i nasila się przy zmianie położenia głowy, pochylaniu się i gwałtownych ruchach.

Uszkodzenia nerwów i nerwobóle.

Reumatyzm.

Migrena i jej objawy



Najczęściej wymienianą przyczyną nawracającego bólu głowy jest migrena. Jest bardzo przykrym schorzeniem mającym charakter napadowy. Bóle migrenowe mają różne nasilenie i są umiejscowione przeważnie po jednej stronie głowy. Jednorazowo trwają od kilku do kilkudziesięciu minut, mogą się jednak powtarzać w pojedynczym cyklu kilkakrotnie. Często ból jest tak silny, że wywołuje wymioty, światłowstręt czy nadwrażliwości na dźwięki. Osoby cierpiące na migrenę opisują różnego rodzaju objawy zwiastujące nadchodzący atak migrenowy. Bóle te są uciążliwe do tego stopnia, że utrudniają lub wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie osób chorujących na migrenę.

Przyczyny migreny



Migreny częściej występują u kobiet niż u mężczyzn. Pierwsze objawy choroby pojawiają się zwykle w okresie dojrzewania. Niestety przyczyny występowania migreny do dziś nie są jasne. Jako jeden z głównych winowajców opisywany jest syndrom zaburzeń naczyniowych, polegający na zwężeniu a następnie zwiotczeniu ścian tętnic mózgowych. Bóle migrenowe mogą być również wynikiem grzybicy ogólnoustrojowej atakującej zatoki, zmęczenia, stresu, zmian pogody, długiej ekspozycji słonecznej, alergii pokarmowych(czekolada, kakao, ser żółty, orzechy, jaja, pomidory, wino), schorzeń związanych ze złym wchłanianiem np. glutenu pszenicznego obciążającego jelita i system nerwowy, są też często wynikiem reakcji autoimmunologicznej.

Okazuje się, że nawet wieloletnie problemy z migrenami można prawie całkowicie wyeliminować w ciągu kilku tygodni, jeżeli właściwie zdiagnozujemy i skutecznie usuniemy ich przyczyny. Chciałabym tu podkreślić, że konieczne jest odpowiednia również indywidualnie dobrana kuracja, która pozwoli na zwalczenie przyczyn występowania bólu - tłumaczy Klaudia Sagańska z Centrum Diagnostyki Organizmu Revitum.

Test Obciążeń w walce z bólem



Jedynie wyeliminowanie przyczyn dolegliwości a nie łagodzenie objawów jest w stanie zapewnić nam zdrowie na lata. Ustalenie powodów występowania bólu i ich całkowite wyeliminowanie daje duże szanse na wyzdrowienie. Trzeba tylko uważnie wsłuchać się w sygnały, jakie wysyła nam nasz organizm.

Test Obciążeń metodą dr Volla stanowi jedno z najdokładniejszych i najszybszych sposobów wykrycia zmian chorobowych. To elektroakupunktura, którą specjalista biomedycyny przeprowadzana za pomocą specjalnego urządzenia elektronicznego na powierzchni dłoni. Samo przeprowadzenie testu jest całkowicie bezbolesne. Nie zachodzi żadna ingerencja w organizm.

