Gdzie boli trzustka? Sprawdź, jaki ból świadczy o chorobie tego narządu

Trzustka boli w górnej części jamy brzusznej i często ból promieniuje do pleców. Gdy boli trzustka, to może sygnalizować różne problemy: od mniej groźnych, jak np. torbiele, po bardzo poważne, jak rak trzustki. W każdym z tych przypadków ból może być inny. Aby się dowiedzieć, co jest przyczyną bólu trzustki, trzeba wykonać badania obrazowe oraz badania krwi.