Bóle brzucha, wzdęcia, kolka... Układ pokarmowy może dać nam znać o sobie. Szczególnie, gdy źle go traktujemy. Dowiedz się, co wspiera trawienie i jak dbać o to, by ten proces odbywał się szybko i sprawnie.

Jak poprawiać trawienie? Poznaj 10 prostych rad!

Trawienie pokarmu odbywa się przede wszystkim w żołądku i jelitach, jednak by proces trawienia był sprawny, należy zadbać o cały układ pokarmowy. Poznaj 10 prostych rad jak wspierać trawienie, dzięki którym zapewnisz sobie szybsze trawienie!

Gryź powoli. Dzięki temu do żołądka trafi rozdrobniona masa, łatwiejsza do dalszej obróbki. Posiłki popijaj dopiero, kiedy przełkniesz kęs, a nie w trakcie żucia. Jedz regularnie. To sprawi, że w twoim organizmie wytworzy się tzw. pamięć metaboliczna: żołądek o stałej porze będzie produkował więcej enzymów trawiących. Nakładaj sobie niewielkie porcje. Sięgaj po zioła wspomagające trawienie (wspomagają produkcję soków trawiennych), np. miętę, kminek. Jedz produkty probiotyczne (jogurty, kefiry, maślankę). Poprawiają trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Ponadto hamują rozwój bakterii chorobotwórczych w jelitach. Dbaj o wątrobę. Najbardziej szkodzą jej alkohol, kofeina, cukier i tłuszcze trans. Staraj się więc nie obciążać jej nimi nadmiernie. Jeśli np. wypijesz kawę, nie sięgaj już tego dnia po colę. Nie przesadzaj z alkoholem i ogranicz potrawy smażone (zastąp je gotowanymi lub pieczonymi). Jedz dużo produktów zawierających błonnik (warzywa, owoce ze skórką, produkty pełnoziarniste, np. grube kasze, pieczywo razowe). Pij co najmniej 2 litry płynów dziennie. Nie powstrzymuj wypróżnienia. Może to spowodować, że odruch oczyszczania jelita zaniknie.

Artykuł Agnieszki Czechowskiej