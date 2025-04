Rady na świąteczne przejedzenie

Wielkanoc to czas radości i wspólnego świętowania. To chyba jedne z najprzyjemniejszych świąt w roku, podczas których mamy szanse dłużej pobyć w rodzinnym gronie. Święta oprócz swego duchowego charakteru, mają też specyficzna oprawę wynikającą z tradycji i obyczajów. Jedną z nich jest wielkanocne ucztowanie…

Jednak i podczas tych kilku – z założenia świętych i pełnych pokory – dni wodzi nas na pokuszenie cała gama aromatów, smaków i pięknie udekorowanych dań. My podatni na to co smaczne i zniewalające, nie zważając na nic często pochłaniamy niezliczone ilości pysznego jedzenia, co później potrafi nam nieźle popsuć humor. Tak, przejedzenie to jeden z problemów zdrowotnych, z którym po raz kolejny przychodzi nam stanąć twarzą w twarz podczas nadchodzącej Wielkanocy.

Fot. Depositphotos

Gdy trawi niestrawność



Zapobieganie przejedzeniu



Dla większości z nas przejedzenie związane z obżarstwem świątecznym to niemalże tradycja i coś w pewien sposób „wyczekiwanego”. Dla innych zaś to spora pokusa i uleganie, mimo szczerych chęci zachowania umiaru. Nie zawsze nam się udaje pohamować apetyt na świąteczne potrawy, niemniej warto próbować. Oto kilka niewymagających zaleceń, pozwalających na zachowanie rozwagi podczas ucztowania:

Jeśli próbujesz przygotowane potrawy, używaj małych łyżeczek do kawy lub poproś o degustowanie kogoś innego np. męża, dzieci, mamę.

Na półmiski wykładaj mniejszą ilość wędlin, jaj, sosów, chleba i słodkości – dzięki temu zjesz tyle ile trzeba a nie tyle ile widzisz.

Nakryj mniejszymi talerzami – co podczas nakładania posiłku da złudzenie pełności talerza.

Często wstawaj od stołu, donoś tyle potraw, by nie marnować jedzenia.

Zadbaj by na stole znalazł się dzbanek z wodą mineralną i źródlaną – żeby w razie czego „zgasić” głód.

Zamiast herbaty wybierz napar z mięty lub dziurawca, które pomogą w trawieniu pokarmów.

Gdy pali zgaga



Pomoc w razie przejedzenia



Jeśli już będzie za późno na zapobieganie, poniżej przedstawiamy kilka prostych wskazówek, dzięki którym można w pewnym stopniu złagodzić objawy przejedzenia…

1. Masaż brzucha w pozycji leżącej na plecach z podkurczonymi nogami, ruchami okrężnymi w kierunku od wątroby do lewej strony.

2. Ciepły okład na okolice wątroby (pod prawym łukiem żebrowym) wykonany np. z termoforu.

3. Zastosowanie naparów ziołowych – poleca się zioła taki jak mięta, melisa, kminek, koper włoski, ale też czarna herbata. Zaparzamy je zgodnie z instrukcją producenta.

4. Kieliszek 50ml nalewki z orzecha włoskiego, która łagodzi objawy przejedzenia i wspomaga trawienie.

5. Roztwór wodny „kropli żołądkowych”, zawierających wyciągi z kozłka lekarskiego, mięty pieprzowej, dziurawca, nalewkę gorzką, które wspomagają wydzielanie soku żołądkowego, uspokajają ruchy jelit i niwelują wzdęcia. Zawierają też substancję przeciwbólową jak aminofenazon i „wyciszający” allobarbital, co pozwala na zrelaksowanie się po ogromnym wysiłku gastrycznym.

Krople żołądkowe T, (Hasco), 35 g – cena około 3-4zł

6. Rapacholin C i forte (Herbapol), mający w swym składzie suchy wyciąg z czarnej rzodkwi z węglem leczniczym, suchy wyciąg z karczochów, kwas dehydrochlorowy i olejek miętowy. Wspomaga pracę wątroby, łagodzi lekkie bóle o charakterze kolkowym, pobudza wytwarzanie żółci trawiącej tłuszcze. Ponadto nieznacznie pobudza pracę jelit i działa na nie rozkurczowo. Zmniejsza takie objawy jak odbijania, wzdęcia i zaparcia.

Rapaholin C 30 tabletek – około 9zł,

Rapaholin forte 10 tabletek również około 9zł

7. Espumisan (np. Berlin Chemie), który jest powszechnie stosowany jako środek niwelujący wzdęcia, powstałych w wyniku nagromadzenia się gazów w jelitach.

Espumisan kapsułki, 25 sztuk, około 7-8zł

Espumisan Easy granulki, 14 saszetek, około 20zł

8. Buscopan (też w wersji forte), jest również znanym i bardzo starym, skutecznym lekiem łagodzącym stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego. Zawiera butylobromek hioscyny. Rozluźnia pęcherzyk żółciowy, dzięki czemu ma ona łatwiejszą drogę do dwunastnicy, gdzie wstępnie trawi się tłuszcze. Ponadto relaksuje jelita, co przynosi ulgę w przypadku wzdęć, kolek jelitowych, a nawet zaparć.

Buscopan 10mg, 10 tabletek drażowanych około 10zł

Buscopan forte (20mg), 10 tabletek około 18zł

9. No-spa, to preparat drotaweryny, który znają zwłaszcza kobiety, gdyż jest reklamowana jako środek łagodzący stany napięcia w obrębie macicy, wywołany menstruacją. No-spa także działa rozkurczowo na układ pokarmowy, a więc na pęcherzyk żółciowy i jelita. Dzięki niej możliwe jest złagodzenie wzdęć brzucha jak również bólów kolkowych.

No-spa 20 tabletek, około 10-11zł

Kiedy brzuch jest napompowany jak balon



Życzymy lekkiego i pysznego świętowania!