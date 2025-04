Gdy trawi niestrawność

Na dolegliwości żołądkowe cierpi coraz więcej Polaków, zgaga, biegunka, zaparcia, wzdęcia to najczęstsze z nich. Wywołują je czynniki, takie jak: nieprawidłowe odżywianie, stres, alkohol, papierosy, leki, nieaktywny tryb życia.

Dietetyk i trener żywienia Anna Lewitt proponuje kilka prostych porad, które pomogą zapobiec niestrawności.

1. Jadaj mniej a częściej, by za bardzo nie obciążać układu pokarmowego. Posiłki powinny być lekkostrawne, by nie zalegały w jelitach. Nieregularne posiłki i zbyt duże odstępy czasu między posiłkami spowodują niekontrolowane napady głodu. Powoduje to, że zjadamy więcej niż potrzeba.

2. Wystrzegaj się potraw tłustych i smażonych. Wolno spożywaj posiłki, dokładnie przeżuwaj każdy kęs. Podczas jedzenia w pośpiechu połyka się najwięcej powietrza, które przyczynia się do powstawania niestrawności.



3. Wybieraj produkty świeże i pełnowartościowe. Używaj przypraw. Kojące działania mają: imbir, majeranek, kminek, mięta. Ogranicz spożycie produktów wysokoprzetworzonych i konserwowanych.

4. Wypijaj codziennie odpowiednie ilości płynów najlepiej wodę lub niesłodzone herbatki z kopru włoskiego lub anyżu. Należy wypijać je między posiłkami, co również pozwala skutecznie regulować pragnienia przez cały dzień. Unikaj popijania w trakcie posiłku.

5. Najlepiej wyeliminować na jakiś czas ze swojego jadłospisu: rośliny strączkowe, kapustę, słodkie mleko, napoje gazowane, mocną kawę oraz herbatę, alkohol. Należy unikać żucia gumy i palenia papierosów.

6. Zażywaj probiotyki np. preparat Forbactil.