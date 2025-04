Rezonans magnetyczny (MRI) to nieinwazyjne badanie obrazowe polegające na wykorzystaniu bezpiecznych dla organizmu fal radiowych oraz pola magnetycznego. Podczas badania aparat wykonuje zdjęcia przekroju ciała, dzięki czemu można rozpoznać wiele różnych schorzeń, w tym choroby mózgu, serca czy stawów. Zanim udasz się na badanie, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Sprawdź, jak się przygotować do rezonansu magnetycznego.

Badanie rezonansem magnetycznym nie wymaga specjalnego przygotowania, ale jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać:

Nie spożywaj posiłków przez 2 godziny przed badaniem , oraz przez 6 godzin w przypadku badania jamy brzusznej.

, oraz przez 6 godzin w przypadku badania jamy brzusznej. Załóż wygodne ubranie bez metalowych elementów (guzików, suwaków itp.)

(guzików, suwaków itp.) Możesz zabrać stopery do uszu , ale w pracowniach pacjent zazwyczaj otrzymuje słuchawki wyciszające (aparat wydaje dźwięk stukania).

, ale w pracowniach pacjent zazwyczaj otrzymuje słuchawki wyciszające (aparat wydaje dźwięk stukania). Przynieś wyniki wcześniejszych badań obrazowych okolicy, która będzie oceniana. Zabierz też oryginalne skierowanie na badanie, jeśli je posiadasz.

okolicy, która będzie oceniana. Zabierz też oryginalne skierowanie na badanie, jeśli je posiadasz. Przyjdź na badanie wcześniej o kilkanaście minut , aby wypełnić dokumenty i się przygotować.

, aby wypełnić dokumenty i się przygotować. Zgłoś osobie wykonującej badanie przed badaniem, czy boisz się zamkniętych przestrzeni , czy masz alergię na środek cieniujący, skłonności do krwawień oraz wszczepione metalowe implanty.

, czy masz alergię na środek cieniujący, skłonności do krwawień oraz wszczepione metalowe implanty. Dostarcz radiologowi dokumenty dotyczące implantu, jeśli go posiadasz, w których znajduje się informacja, z jakiego materiału został on wykonany.

Metalowe przedmioty obecne w trakcie wykonywania badania rezonansem magnetycznym mogą uszkodzić aparat i są zagrożeniem dla pacjenta. Do pomieszczenia, gdzie wykonuje się badanie, nie wolno wnosić:

kluczy,

zegarków,

kart magnetycznych, bankomatowych,

telefonów i innych urządzeń elektronicznych,

biżuterii (obrączek), spinek do włosów i innych metalowych przedmiotów.

Rzeczy osobiste są przechowywane i oddawane pacjentowi po wykonanym badaniu.

Do rezonansu magnetycznego głowy należy przygotować się podobnie jak do rezonansu innych fragmentów ciała, zwracają szczególną uwagę na kilka wymogów:

Nie zakładaj soczewek.

Usuń makijaż.

Nie używaj kosmetyków do włosów (np. lakieru, pianki, żelu), ponieważ mogą zwierać drobinki metali.

Przed badaniem zdejmij wszelkie przedmioty zawierające metale, np. ozdoby, kolczyki, łańcuszki, okulary, aparaty słuchowe itp. W przeciwnym razie może dojść do uszczerbku na zdrowiu pacjenta i/lub uszkodzenia aparatury.

Więcej: Rezonans magnetyczny głowy

Przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego. Możesz poddać się badaniu wtedy, gdy masz objawy infekcji. Należy pamiętać o maseczce oraz dezynfekcji rąk.

Podczas przygotowania do rezonansu magnetycznego należy zdjąć całą biżuterię, w tym obrączkę. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy metal ma właściwości ferromagnetyczne, dlatego nie każdy będzie działał niekorzystnie na rezonans. Złoto nie jest ferromagnetykiem. Niemniej obrączki mogą zawierać domieszki innych metali, np. niklu, który ma właściwości magnetyczne, dlatego obrączka powinna być zdjęte przed badaniem. Ferromagnetykami są też kobalt i żelazo.

Miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym czasie wykonać badanie. Rezonans może być przeprowadzony w dowolnym momencie cyklu menstruacyjnego.

Tatuaż nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania, jednak może być wrażliwy na działanie pola magnetycznego. Podobnie jest z makijażem permanentnym. W niektórych tuszach stosowanych do tatuowania znajdują się drobinki metali, dlatego istnieją opinie, że u osób posiadających tatuaż nie powinien być przeprowadzany rezonans magnetyczny. W miejscu pokrytym tuszem może wystąpić nieprzyjemne uczucie ściągania, a nawet podrażnienie czy oparzenie. Tatuaże mogą też zniekształcać wynik badania. Związek tatuażu z nieprawidłowym wynikiem rezonansu jest nadal badany przez naukowców.

Rezonans magnetyczny nie wpływa na działanie leków. Przed badaniem nie trzeba ich odstawiać. Należy je przyjmować tak jak wcześniej zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości zapytaj lekarza lub radiologa o to, czy przyjmowane medykamenty nie stwarzają problemu w prawidłowym wykonaniu tego badania.

Do przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym konieczne może być użycie środka cieniującego, tzw. kontrastu. Do przeprowadzenia badania z kontrastem jest zwykle wymagany wynik poziomu kreatyniny i GFR-u we krwi. Należy być na czczo. Czasami zaleca się wypicie około 1 litra płynów przed wizytą. Może to być woda lub słaba herbata.

Zdarzają się reakcje alergiczne na podany środek albo objawy takie jak wymioty, uczucie bólu lub ciepła w miejscu jego podania. Wystąpienie w przeszłości dolegliwości po podaniu kontrastu należy zgłosić radiologowi przed badaniem.

Kontrast to substancja, która umożliwia lepsze uwidocznienie niektórych struktur organizmu, np. naczyń krwionośnych albo guzów nowotworowych.

Z badania rezonansem magnetycznym nie mogą korzystać osoby z:

rozrusznikiem serca,

neurostymulatorem,

wszczepionym aparatem słuchowym,

podskórną pompą insulinową,

metalowym opiłkiem w oku.

Do względnych przeciwwskazań (trzeba omówić sytuację indywidualnie z lekarzem) należą I trymestr ciąży oraz metalowa endoproteza, śruby zespalające, szwy itp.

Jednym z przeciwwskazań do wykonania badania może być otyłość. Niektóre szpitale zastrzegają, że rezonansowi nie zostaną poddane osoby, których waga przekracza 120 kilogramów.

Nie powinno się wykonywać badania lub należy zachować ostrożność w przypadkach klaustrofobii, rozległego tatuażu (zwłaszcza niedawno wykonanego) lub złego stanu zdrowia pacjenta.

