O zaparciach mówimy, gdy liczba wypróżnień obniża się do częstotliwości niższej niż 3 razy w tygodniu. Taki stan obniża komfort życia, ale też może wskazywać na wiele różnych dolegliwości organizmu – począwszy od cukrzycy aż do chorób nowotworowych. Bywa też, że zaparcia wynikają ze złej diety, to znaczy ubogiej w błonnik pokarmowy i płyny.

Reklama

W tym momencie mogłybyśmy napisać, że remedium na ten problem to siemię lniane i w zasadzie jest to prawda, ale nie w każdym przypadku – wiele zależy od przyczyny zaparć. W dodatku z siemieniem wiąże się kilka przeciwwskazań i nie można go spożywać w nieograniczonych ilościach.

Dlaczego i czym dokładnie jest ten produkt? Jak go spożywać, by nam pomógł? Zapytałyśmy o to Klaudię Wiśniewską – dietetyczkę, ekspertkę akcji „interAKTYWNIE po zdrowie”.

Jakie są najczęstsze przyczyny zaparć?



Klaudia Wiśniewska: Występowanie zaparć to dość częsty problem w Polskim społeczeństwie. Przyczyn ich powstawania jest bardzo wiele. Zaparcia często towarzyszą chorobom nowotworowym, w szczególności jeżeli guz umiejscowiony jest w przewodzie pokarmowym. Pojawiają się również w niedoczynności tarczycy, przysadki, w chorobach neurodegeneracyjnych (np. choroba Parkinsona) czy cukrzycy.

Mogą również towarzyszyć ciąży oraz występować, gdy przyjmujemy niektóre leki (np. leki zobojętniające kwas solny czy żelazo). Jedną z powszechnych przyczyn zaparć jest również nieprawidłowa dieta zawierająca niewielką ilość błonnika pokarmowego i nieodpowiednią ilość płynów oraz niska aktywność fizyczna.

Czy to prawda, że siemię lniane pomaga na zaparcia?



Siemię lniane jest produktem zawierającym wiele korzystnych związków o charakterze prozdrowotnym. Są to nie tylko cenne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia kwasy tłuszczowe omega-3, ale także niektóre witaminy i składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Szacuje się, że nasiona lnu mogą zawierać nawet do 30% błonnika w swoim składzie. Dla porównania w 100 g orzechów laskowych znajduje się go do 12%.

Zwiększenie błonnika pokarmowego w diecie może przyczyniać się do redukcji zaparć. Siemię lniane może zatem pomagać w walce z zaparciami, ale wskazane jest, aby w codziennej diecie dostarczać błonnik pokarmowy nie tylko pochodzący z nasion siemienia lnianego. Warto też pamiętać o innych produktach bogatych w ten składnik, takich jak surowe warzywa i owoce czy produkty zbożowe z pełnego ziarna.

A co z działaniem przeczyszczającym? Czy siemię lniane działa w ten sposób?



Tak, zbyt duża ilość błonnika pokarmowego w diecie, także pochodząca z nasion siemienia lnianego, może mieć działanie przeczyszczające, dlatego warto poszczególne produkty spożywać z umiarem.

Czy siemię mogą stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią?



Tak, korzystnie dla naszego zdrowia, również w przypadku kobiet w ciąży i karmiących, jest spożywać siemię lniane każdego dnia, ale niestety nie można robić tego bez ograniczeń.

Zalecane spożycie siemienia lnianego u osób dorosłych i kobiet w ciąży i karmiących to maksymalnie 3 łyżki stołowe, czyli około 30 g. Jest to spowodowane nie tylko wysoką zawartością błonnika pokarmowego, ale również obecnością związków cyjanowych, których nie należy przyjmować ich w zbyt dużych ilościach.

Jak przygotować i pić siemię lniane?



Aby korzystać w pełni ze wszystkich dobroczynnych składników znajdujących się w siemieniu lnianym, korzystnie jest je przed spożyciem delikatnie zmielić, a niewykorzystane przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Siemię lniane możemy spożywać nie tylko w „klasyczny” sposób, zalewając je ciepłą (ale nie wrzącą) wodą i pić, ale także stosować jako dodatek do różnych dań. Świetnie sprawdzą się do różnego rodzaju koktajli, owsianek, ale także do dań mącznych (np. naleśniki czy kluski) oraz jako dodatek do zup czy sałatek.

Jakie są przeciwwskazania do jego spożywania?



Ograniczenia w spożyciu siemienia lnianego mogą mieć miejsce, gdy z różnych przyczyn musimy stosować dietę z ograniczoną ilością błonnika pokarmowego. Najczęściej zdarzać się to może w przypadku niektórych chorób związanych z przewodem pokarmowym, np. przy biegunkach.

Zobacz też:

Jak stosować siemię lniane?

3 skuteczne zioła na zaparcia