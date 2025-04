Rezonans magnetyczny pozawala bezinwazyjnie i bezboleśnie zajrzeć do wnętrza ciała człowieka. To badanie, które znajduje się w czołówce badań diagnostycznych, jeśli chodzi o dokładność.

Badanie to wykrywa wszelkie schorzenia w obrębie mózgu (w tym wady wrodzone i rozwojowe), zaburzenia krążenia czaszkowego, choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane – SM), problemy z działaniem nerwów rozmieszczonych w czaszce a także guzy mózgu i tętniaki.

Jest to obecnie najdokładniejsze badanie, dzięki któremu można wykryć już niewielkie nieprawidłowości, na początkowym etapie rozwoju, co zwłaszcza w przypadku guzów nowotworowych ma ogromne znaczenie.

Rezonans głowy bywa niezwykle przydatny także do monitorowania leczenia (można ocenić, czy przynosi ono skutek i np. guz zmniejsza się,) a w przypadku planowanej operacji umożliwia określenie jej zakresu.

Przeprowadzenie rezonansu głowy wymaga specjalistycznej aparatury, która generuje pole magnetyczne i fale radiowe. Wysyłane są one do organizmu, a następnie komputer przetwarza je na obrazy. Rezonans magnetyczny wykonują lekarze radiolodzy.

Przed badaniem pacjent musi ściągnąć wszystkie metalowe przedmioty (np. biżuterię), bo zaburzą one pracę urządzenia. Osoba badana kładzie się na specjalnym stole, na którym wjeżdża do wnętrza tuby.

W niej przez cały czas trwania rezonansu nie może się ruszać. Jest przytomna i ma stały kontakt z personelem medycznym przeprowadzającym badanie. Podczas wykonywania poszczególnych obrazów, maszyna wydaje dźwięk pukania. Czasem pacjentowi zakłada się z tego powodu wyciszające słuchawki.

W zależności od sprzętu i rodzaju badania, rezonans magnetyczny głowy może trwać do 15 do 30 minut.

Czasem, by uzyskać bardziej dokładny obraz zmian, w trakcie badania rezonansem magnetycznym podawany jest kontrast. To substancja, którą aplikuje się dożylnie, podczas tego zabiegu czasem można poczuć lekkie mdłości. Kontrast jest potem wypłukiwany z organizmu przez nerki, dlatego każda osoba, która przygotowuje się do badania powinna wykonać badanie poziomu kreatyniny – nie wcześniej jednak, niż na 14 dni przed terminem rezonansu (wynik musi być możliwie aktualny).

Zwykle pierwszym badaniem obrazowym, na jakie lekarz kieruje w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w obrębie czaszki, jest tomografia komputerowa. Nie zawsze jednak to badanie wystarcza do postawienia właściwej diagnozy. Dlatego skierowania na badanie głowy rezonansem magnetycznym można się spodziewać, między innymi wówczas, gdy:

wyniki wykonanej wcześniej tomografii komputerowej nie dostarczają wystarczających informacji i trzeba sprawdzić dokładniej, co się dzieje;

pacjent cierpi na przewlekłe bóle głowy i zawroty głowy lub szumy uszne;

istnieje podejrzenie, że w mózgu powstały zmiany (np. nowotworowe), lub gdy nowotwór został już wykryty, ale trzeba zaplanować zakres i przebieg operacji;

pacjent zgłasza objawy mogące zasugerować istnienie choroby demielinizacyjnej lub ucisku na niektóre struktury mózgu (drętwienia kończyn, niedowłady, zawroty głowy itp.);

pojawiły się ataki padaczki;

zdiagnozowano zaburzenia hormonalne albo problemy ze wzrokiem, które wskazują na możliwość nieprawidłowości w obrębie przysadki mózgowej.

Zwykle otrzymuje się go po kilku lub kilkunastu dniach w formie opisu i zdjęć na płycie CD lub DVD. Należy zgłosić się z nim do lekarza, który skierował na badanie.

Dla osób ubezpieczonych, które otrzymały skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, badanie jest bezpłatne. Jednak czas oczekiwania w placówce publicznej służby zdrowia bywa długi (powyżej kilku miesięcy), dlatego w pilnych przypadkach wiele osób decyduje się na to badanie w prywatnej placówce. Cena rezonansu głowy jest różna w zależności od regionu Polski i posiadanego przez ośrodek sprzętu. Zwykle waha się między 400 zł a 800 zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.07.2017.

