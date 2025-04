Lipiec i sierpień to miesiące, kiedy samolotami podróżuje najwięcej osób. Chociaż ten środek transportu może znacznie skrócić czas podróży, a tym samym zapobiec dolegliwościom związanym z długimi podróżami, to jednak niektórzy powinni zrezygnować z latania.

Rezygnację z lotu samolotem zaleca się w takich przypadkach, jak:

niestabilna choroba wieńcowa,

dusznica bolesna w spoczynku,

niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu,

odma opłucnowa,

przewlekłe choroby płuc z dusznością,

choroba zatok, szczególnie przebiegająca z zatykaniem trąbki Eustachiusza,

choroba dekompresyjna,

niedawno przebyty zabieg chirurgiczny w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej, głowy, gałki ocznej lub ucha środkowego,

atak padaczki w ciągu kilku ostatnich dni,

zaawansowana anemia lub anemia sierpowata,

nurkowanie w ciągu ostatnich 12-48 godzin (czas zależy od głębokości i sposobu nurkowania),

wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

ostre zaburzenia psychiczne, w tym psychozy w okresie zaostrzeń,

choroby zakaźne, którymi można zarazić współpasażerów (np. grypa, zapalenie płuc, COVID-19),

ciąża powikłana lub ciąża bardzo zaawansowana.

Nie wszystkie z powyższych przeciwwskazań mają charakter stały. W większości przypadków podróż samolotem możliwa jest po upłynięciu pewnego czasu (zależnego od ciężkości dolegliwości) lub wyleczenia choroby.

Warto wspomnieć, że poszczególne linie lotnicze mają różne przepisy dotyczące ograniczeń zdrowotnych, dlatego powyższa lista może różnić się w zależności o przewoźnika, z którego usług planujesz skorzystać.

Niezależnie od powyższej listy, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy twój stan zdrowia pozwala na podróż samolotem, skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Tylko on, na podstawie indywidualnej oceny twojego zdrowia, będzie w stanie stwierdzić, czy taka podróż będzie dla ciebie bezpieczna.

Przeciwwskazaniem do latania może być również ciąża. Choć generalna zasada jest taka, że jeśli ciąża przebiega prawidłowo, to latanie samolotem uznawane jest za bezpieczne do 36 tygodnia ciąży. Od 37. tygodnia ciąży lepiej zrezygnować z lotów samolotem, a w przypadku ciąży mnogiej - od 32. tygodnia.

Przeciwwskazaniem do lotu samolotem jest ciąża powikłana, która jest obarczona wyższym ryzykiem poronienia, przedwczesnego porodu, z krwawieniem z dróg rodnych, z nasiloną anemią, z towarzyszącą chorobą układu krążenia albo układu oddechowego.

Niektórzy specjaliści odradzają również latanie samolotem w I trymestrze ciąży, ze względu na złe samopoczucie, nudności i zmęczenie, ale także zwiększone ryzyko poronienia na tym etapie ciąży, niezależnie od tego, czy podróżujesz, czy nie. Zawsze powinnaś skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę przed podróżą samolotem. Tylko on jest w stanie prawidłowo ocenić, czy podróż będzie dla ciebie bezpieczna.

Rozpoznana choroba zakrzepowa nie jest przeciwwskazaniem do lotu samolotem, ale lekarz może odradzać podróżowanie przez co najmniej miesiąc od wykrycia zakrzepicy żył głębokich. Jeśli planujesz lot samolotem, skonsultuj się wcześniej z lekarzem.

Szczególnie długa podróż samolotem jest ryzykowna. Wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Według badań ryzyko zakrzepicy żył głębokich wynosi 3-12% w przypadku lotu długodystansowego.

Czynniki zwiększające ryzyko zakrzepicy żylnej związanej z podróżami samolotem to głównie:

wiek powyżej 40 lat,

płeć żeńska,

stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych,

żylaki kończyn dolnych,

otyłość,

genetyczna trombofilia.

Pomimo że podróżowanie samolotem jest ryzykowne dla osób z określonymi schorzeniami, kilka dobrych praktyk sprawi, że lot będzie bezpieczniejszy:

Zarezerwuj w samolocie miejsce przy przejściu, a nie od okna. Łatwiej będzie się ruszyć.

Nie spiesz się na lot samolotem. Pośpiech i nerwowość mogą pogorszyć tolerancję tej formy podróży.

W czasie podróży napinaj i rozluźniaj mięśnie nóg. Jeśli możesz, rób przerwy na rozruszanie ciała co godzinę w samolocie.

Jeśli możesz, rób przerwy na rozruszanie ciała co godzinę w samolocie. Możesz wykonać delikatny masaż nóg z dołu do góry - od kostek po uda.

Nawadniaj organizm, wypij co najmniej 2 l płynów w podróży. Powietrze w samolocie jest suche i sprzyja zastojowi krwi w głębokich żyłach.

Unikaj picia alkoholu w czasie lotu samolotem i przed nim - alkohol działa moczopędnie, a przez to zwiększa lepkość krwi, sprzyja utracie magnezu i potasu, a w rezultacie też skurczom mięśni.

w czasie lotu samolotem i przed nim - alkohol działa moczopędnie, a przez to zwiększa lepkość krwi, sprzyja utracie magnezu i potasu, a w rezultacie też skurczom mięśni. Załóż wygodne i luźne ubranie. Nie zakładaj uciskających rzeczy, które utrudnią przepływ krwi.

Nie zakładaj uciskających rzeczy, które utrudnią przepływ krwi. Profilaktycznie zastosuj pończochy uciskowe ze sklepów medycznych.

ze sklepów medycznych. Unikaj zakładania nogi na nogę.

Zapytaj lekarza o kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub heparynę drobnocząsteczkową przed podróżą. Leki te działają przeciwzakrzepowo. Szczególnie przydatne, gdy podróż samolotem przekracza 5 godzin.

Unikaj samotnych podróży.

. Jeśli przyjmujesz leki na chorobę przewlekłą, zapakuj je do bagażu podręcznego.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są długie podróże, ponieważ sprzyjają tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych, dlatego pamiętaj o regularnym ruchu i piciu wody.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Marty Wilczkowskiej, który został pierwotnie opublikowany 29.06.2015.

