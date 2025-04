Rezonans magnetyczny (z ang. magnetic resonanse imaging – MRI) to jedna z najnowocześniejszych metod obrazowania. W wielu wypadkach jest to też metoda najdokładniejsza, dzięki niej obraz badanych tkanek jest najbardziej precyzyjny. Wykorzystuje magnetyczne właściwości atomów, z których składa się wszystko, także nasze ciało.

Do wykonania badania potrzebne jest urządzenie wytwarzające silne pole magnetyczne (nawet 20 tys. razy większe od ziemskiego), fale radiowe i program komputerowy. Gdy już znajdujemy się we wnętrzu urządzenia, sygnałem radiowym wzbudzane są cząsteczki wody i atomy wodoru w naszym ciele. Aparat analizuje tzw. magnetyzację tkanek, a program komputerowy przetwarza dane na obrazy.

Dzięki nim lekarz może zdiagnozować wiele schorzeń, m.in. układu nerwowego i mózgu (np. rezonans magnetyczny wykrywa przyczyny bólów głowy), układu krążenia i ruchu, choroby oraz urazy mięśni i tkanek miękkich. MRI bardzo dobrze pokazuje naczynia krwionośne i jamy serca. Umożliwia diagnostykę elementów niewidocznych w badaniu RTG, np. szpiku kostnego. Pozwala też przyjrzeć się, jak pracują nasze narządy i wykryć zaburzenia ich działania.

Rezonans magnetyczny a tomograf

Jest kilka ważnych różnic między tomografią komputerową a rezonansem magnetycznym. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej podczas badania rezonansem nie wykorzystuje się promieniowania rentgenowskiego, jest to zatem metoda mniej obciążająca. Tomografia trwa krócej, jest tańsza, dlatego często lekarze wybierają ją na początku, jako kolejną po USG metodę diagnozowania. Dopiero wówczas, gdy potrzebne są bardziej szczegółowe dane, zalecają badanie rezonansem magnetycznym.

Kiedy zalecany jest rezonans z kontrastem

Kontrast to środek cieniujący, zwykle na bazie jodu. Jego zadaniem jest zróżnicowanie zmian zobrazowanych w trakcie badania oraz po to, by dane narządy czy struktury były bardziej widoczne. O podaniu kontrastu zawsze decyduje lekarz – czasem jest to zaplanowane od razu, czasem dopiero w trakcie badania.

Zawsze, gdy jest brana pod uwagę taka ewentualność pacjent powinien mieć zrobione wcześniej badanie poziomu kreatyniny (należy wziąć je ze sobą i przedstawić podczas rejestracji). Środek kontrastowy jest niezbędny przy badaniu układu naczyniowego, jeśli trzeba sprawdzić czy są w nim jakieś zmiany np. tętniaki. Najczęściej podaje się go także w przypadku rozpoznania choroby nowotworowej, żeby ocenić stopień złośliwości zmiany.

Jak się przygotować do badania rezonansem

Skierowanie na rezonans magnetyczny może wypisać specjalista, np. neurolog, ortopeda, neurochirurg. Należy zabrać je ze sobą, podobnie jak wyniki wszystkich badań obrazowych danego narządu czy części ciała wykonywanych wcześniej (USG, RTG, tomografia, rezonans).

Jeśli MRI będzie robione z kontrastem – 2 godziny przed badaniem, nie należy nic jeść.

Przed rezonansem magnetycznym w narkozie ostatni posiłek trzeba zjeść 6 godzin wcześniej.

Przed badaniem prostaty i jelit – należy dobrze się wypróżnić.

Przed badaniem kręgosłupa trzeba przyjmować leki przeciw wzdęciom (2-3 razy od poprzedniego dnia) i nie pić żadnych gazowanych napojów.

Przed rezonansem magnetycznym głowy nie wolno robić makijażu ani używać lakieru do włosów (kosmetyki mogą zawierać drobinki metali).

Jest jeszcze kilka innych zaleceń, dotyczących przygotowania do rezonansu magnetycznego. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, po wszczepieniu klipsów naczyniowych – muszą dostarczyć do pracowni MR dokumentację medyczną (z opisem materiału, z jakiego został wykonany implant). W zależności od tego można wykonać rezonans lub nie. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest wszczepiony rozrusznik serca – pacjenci z rozrusznikiem nie powinni nawet wchodzić do pomieszczenia, gdzie wykonywane jest badanie. Nie powinny poddawać się temu badaniu kobiety z wewnątrzmaciczną wkładką antykoncepcyjną, jeśli została ona wykonana z metalu.

Rezonans magnetyczny na NFZ

Jeśli lekarz rodzinny lub specjalista wypisze nam skierowanie na rezonans magnetyczny zostanie ono sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W szpitalach zwykle czas oczekiwania jest dość długi. warto sprawdzać terminy w prywatnych placówkach, bo część z nich ma podpisane kontrakty z NZF – zwykle można w nich zrobić badanie szybciej.

Cena rezonansu magnetycznego

Jeśli zależy nam na czasie można zrobić płatne badanie rezonansu w prywatnej placówce. W większości przypadków konieczne jest skierowanie od lekarza, bo zawiera ono informacje, co dokładnie należy sprawdzić. Cena rezonansu waha się między 350 zł a 1000 zł w zależności od tego, co ma być zbadane.