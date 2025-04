Operacja nie jest wyjściem

Pierwsze próby chirurgicznego leczenia otyłości zostały podjęte już w latach 50-tych XX wieku. Jednak początkowo pociągały one za sobą bardzo dużą ilość powikłań. Z czasem chirurgia bariatryczna stała się coraz bardziej udoskonalona, co sprawa, że jest ona coraz bezpieczniejsza dla pacjenta. Istnieją różne rodzaje operacji bariatrycznych. Jednak trzeba pamiętać, że żadna z nich nie rozwiązuje problemu otyłości, a jedynie ma być metodą wspomagającą odchudzanie.

Reklama

Metody chirurgiczne

Najczęściej wykonywanym zabiegiem w chirurgii bariatrycznej jest tzw. opaskowanie żołądka. Metoda polega na tym, że z żołądka wyodrębnia się niewielki zbiornik ok. 30ml, który oddziela się od reszty specjalną opaską oraz szwami. Metoda ta zmniejsza znacząco pojemność żołądka, dzięki czemu pacjent będzie mógł jednorazowo przyjąć mniejszą ilość pokarmu, co wspomoże proces odchudzania.

Inną metodą jest metoda laparoskopowa. Też polega ona na założeniu opaski na żołądek. Opaska dzieli żołądek na dwa mniejsze zbiorniki, przy czym ten górny jest nowym żołądkiem i ma pojemność ok. 15-20ml. W metodzie tej możliwe jest także założenie specjalnego portu połączonego z opaską , który wprowadza się pod skórę pacjenta. Pozwala on na regulację szerokości opaski, a tym samym żołądka w zależności od potrzeb. Metoda laparoskopowa jest coraz bardziej rozpowszechniona, gdyż jest ona najbezpieczniejsza dla pacjenta.

Pozostałe metody chirurgii bariatrycznej są stosowane znacznie rzadziej. Wykonanie ich jest bardziej skomplikowane i polegają na wyodrębnieniu z żołądka mniejszego zbiornika, a następnie połączenia go z fragmentem jelita. Są to operacje starsze i coraz rzadziej wykonywane.

Polecamy: Operacja bariatryczna - sposób na odchudzanie

Reklama

Skutki pożądane i nie tylko

Operacja zmniejszenia pojemności żołądka trwa obecnie około 2 godzin. Jednak rekonwalescencja po zabiegu jest znacznie dłuższa. Pacjent powinien być na diecie wyłącznie płynnej aż przez 4 tygodnie. Osoba po takiej operacji powinna także przez dłuższy czas unikać dźwigania ciężkich przedmiotów.

Operacje bariatryczne nie są zabiegami kosmetycznymi. Ich zadaniem nie jest natychmiastowa normalizacja masy ciała, a jedynie pomoc w pooperacyjnym odchudzaniu.

Najszybsza utrata masy ciała występuje w ciągu 12 miesięcy po operacji, ostatecznie waga ustala się w około 18-24 miesiące po zbiegu. U większości pacjentów po operacji bariatrycznej obserwuje się znaczny spadek masy ciała, jednak żeby było to możliwe nie wystarczy sam zabieg – konieczna jest zmiana nawyków żywieniowych.

Polecamy: Jak pokonać słabość do słodyczy?