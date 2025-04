Różyczkę wywołują wirusy. Można się nią zarazić droga kropelkową. Najczęściej chorują na nią dzieci w wieku przedszkolnym. Ma ona u nich łagodny przebieg, a charakterystycznym objawem jest różowa wysypka. Leczenie polega na łagodzeniu objawów. Kłopot pojawia się, gdy różyczką zarazi się kobieta w ciąży. W takim przypadku różyczka może prowadzić do poronienia lub nieodwracalnie uszkodzić narządy wewnętrzne płodu. Dlatego badania w jej kierunku rutynowo wykonuje się u ciężarnych. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Objawy różyczki

Objawy różyczki na początku przypominają przeziębienie. Pojawia się ból gardła, głowy, gorączka. Powiększają się węzły chłonne szyjne, zauszne i karkowe. Dopiero potem ciało zaczyna pokrywać różowa wysypka.

Jak wygląda wysypka w różyczce?

Wysypka w różyczce jest drobna, czerwona lub różowa. Czasem zlewa się, tworząc zaczerwienione obszary. Najpierw pojawia się na twarzy (np. na czole, za uszami), a potem przechodzi na tyłów i całe ciało. Może swędzić.

Kiedy należy bać się różyczki?

Leczenie różyczki

Leczenie różyczki polega tylko na łagodzeniu objawów. Podaje się więc dziecku leki przeciwgorączkowe, czasem preparaty łagodzące ból gardła. Warto pamiętać, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania różyczce jest szczepionka. Podaje się ją dziecku w 13.-14. miesiącu życia (szczepienie uzupełniające w 10. roku życia).

Wyniki badania w kierunku różyczki

Na początku ciąży ginekolog standardowo zleca każdej ciężarnej badanie w kierunku różyczki. Chodzi o to, by stwierdzić, czy kobieta przechodziła już tę chorobę. To ważne choroba ta jest bardzo groźna dla płodu. Może doprowadzić do poronienia lub spowodować poważne uszkodzenia. Jeśli wynik potwierdzi wysoki poziom przeciwciał IgG oznacza to, że dana osoba jest odporna na tę chorobę (przebywa ją w przeszłości lub została zaszczepiona). Jeśli wynik IgG będzie niski, konieczne jest oznaczenie przeciwciał w klasie IgM lub powtórzenie badania IgG (jeśli poziom tych przeciwciał będzie jeszcze wyższy, oznacza to, że kobieta właśnie przechodzi tę infekcję).