Wiosną szczególnie aktywne są wirusy chorób zakaźnych jak: ospy czy świnki.

Ospa

Ospa wietrzna inaczej zwana wiatrówką jest bardzo popularną wśród dzieci chorobą zakaźna. Jest to choroba bardzo zaraźliwa, dlatego jeżeli jedno dziecko, np. w przedszkolu przechodzi ospę jest duża szansa, iż kilkoro dzieci z otoczenia również będzie chorować.

Pocieszające jest to iż na ospę chorujemy tylko raz.

Do zakażenia ospą dochodzi drogą kropelkową, poprzez kontakt z osoba zarażoną.

Pierwsze objawy ospy przypominają zwykłą infekcję, a mianowicie dziecko jest osłabione, boli je głowa, może mieć podwyższoną temperaturę, a dopiero po dwóch czy trzech dniach na skórze dziecka pojawiają się wysypka. Po kilku dniach wysypka z różowych plamek zaczyna zmieniać postać - przeradza się w wypełnione płynem pęcherzyki. Następnie zmieniają się one w strupki, które po około tygodniu samoistnie odpadają.

Polecamy: Kiedy do lekarza

Mimo, iż jest to charakterystyczna i bardzo popularna choroba wśród dzieci koniecznie zgłoś się ze swoją pociechą do lekarza, by upewnić się co do diagnozy. Leczenie ospy to smarowanie swędzących miejsc maścią oraz stosowanie w razie potrzeby leków przeciwgorączkowych. Dziecko chorujące na ospę musisz zostawić w domu, gdyż zaziębienie tej choroby może być poważne w skutkach.

Świnka

Inną wiosenna chorobą zakaźną jest tzw. świnka czyli zapalenie ślinianek przyusznych. To również choroba dosyć łatwa do zdiagnozowania, gdyż u chorych pojawia się obrzęk ślinianek, nadający im charakterystyczny wygląd. Mimo to, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Ślinianki nie tylko puchną, ale również bolą. Początkowo objawy świnki przypominają zwykłe przeziębienie, dziecko nie ma apetytu, jest marudne i rozbite, dopiero po wystąpieniu opuchlizny będziesz miała pewność z jaką chorobą masz do czynienia.

Czytaj także: Co robić, dy dziecko gorączkuje?

Świnka jest chorobą, której towarzyszy silny ból, szczególnie przy jedzeniu potraw kwaśnych i piciu. Dodatkowo złe samopoczucie dziecka może wzmagać wysoka gorączka. Leczenie świnki polega na łagodzeniu objawów, które już wystąpiły.

Reklama