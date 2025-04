Wakacje to okres intensywnych wyjazdów. Urlopy czy obozy to świetny czas, aby oderwać się od codzienności, pozostawić problemy i opuścić zalane upałem betonowe mury miast. Nie należy jednak zapominać o bezpieczeństwie i zadbać o własne zdrowie, gdyż za granicami naszego kraju czyha szereg niebezpiecznych chorób, o których często nie mamy nawet bladego pojęcia. Polska, o ile jest bezpiecznym państwem pod względem chorób tropikalnych, o tyle inne regiony Europy oraz reszty świata stanowić mogą poważne zagrożenia epidemiologiczne.

Mikroby czają się wszędzie

Zarazki czyhają na nas praktycznie wszędzie – w wodzie, pożywieniu, brudnych hotelach, a także przenoszone są przez zwierzęta i innych ludzi. Przestrzeganie kilku podstawowych zasad higieny pozwoli nam na uniknięcie wielu niebezpiecznych schorzeń oraz sprawi, że nasz urlop stanie się udany.

Wszędobylskie wirusy, bakterie, pasożytnicze pierwotniaki, grzyby i insekty są sprawcami mnóstwa chorób, zarówno o lekkich dolegliwościach jak i tych, których przebieg jest niezwykle poważny, a nawet śmiertelny. W ciepłym i wilgotnym klimacie tropików mikroby namnażają się na potęgę, a brak higieny wśród ludzi sprzyja ich rozprzestrzenianiu się.

Przed wyjazdem każdy z nas musi uświadomić sobie, że przykładowa śpiączka afrykańska, malaria czy żółta febra nie są już od tej pory tylko chorobami, o których słyszy się w telewizji czy w filmach. Mogą one dotknąć każdego z nas, stąd tak ważna jest wcześnie wdrożona profilaktyka.

Uważaj na to co pijesz i jesz

Każdego roku Główny Inspektorat Sanitarny wydaje oświadczenie o sytuacji epidemiologicznej panującej na świecie i zachęca do stosowania profilaktyki przeciwko groźnym chorobom czyhającym na nas poza granicami Polski. Najczęstszymi schorzeniami są biegunki, które miewa większość turystów podróżujących na południe Europy czy w kraje afrykańskie. Wiążą się one ze spożywaniem żywności przygotowanej w gorszych warunkach sanitarnych oraz brakiem należytej higieny rąk. Niebezpieczna jest także żółtaczka pokarmowa, której wirusy tą samą drogą dostają się do naszego organizmu, a także dur brzuszny i cholera.

Groźne insekty

Natrętne meszki, komary i muchy są w gorących krajach źródłem groźnych zarazków wywołujących chociażby takie choroby jak: malaria, śpiączka afrykańska, żółta febra czy denga. Odzwierzęca jest także gorączka Q, leiszmanioza, borelioza, wścieklizna czy dżuma.

Należy także pamiętać o tych chorobach, które w Polsce nie stanowią już problemu epidemiologicznego, a które w dalekich krajach wciąż zbierają potężne żniwo. Mowa o odrze, polio (chorobie Heinego-Medina), durze brzusznym czy cholerze.