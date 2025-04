Odra

Odra jest zakaźną chorobą wirusową przenoszoną drogą kropelkową. Po przedostaniu się do układu oddechowego wirus zakaża komórki nabłonka. Choroba zwykle trwa od kilku do kilkunastu dni, a przebycie zakażenia uodparnia organizm na chorobę na całe życie. Odra objawia się wysypką, suchym kaszlem, gorączką, stanem zapalnym górnych dróg oddechowych. U dzieci z obniżoną odpornością może dojść do powikłań choroby. Najczęściej jest to zapalenie płuc lub ucha środkowego. Czasami następstwem odry jest zapalenie serca i mózgu.

Świnka

Choroba wywołana przez wirus świnki zazwyczaj dotyczy dzieci w wieku szkolnym. Do zakażenia może dojść drogą kropelkową lub przez kontakt ze śliną chorego. U połowy dzieci zarażonych wirusem świnki obserwuje się powiększenie ślinianek przyusznych. Często choroba przebiega bezobjawowo. Jeśli jednak wystąpią symptomy zwykle są to bóle głowy, bóle mięśni, gorączka oraz obrzęk ślinianek przyusznych. Więcej informacji na temat choroby dostępnych jest w artykule:

Różyczka

Zakażenie wirusem różyczki wywołuje czerwone plamki skórne oraz wysypkę, która może być mylona z wysypką pojawiającą się w przebiegu odry. Może dojść również do powiększenia węzłów chłonnych oraz powstania ran w jamie ustnej. Informacje na temat leczenia oraz zapobiegania różyczce zawarte są w artykule:

Ospa wietrzna

To kolejna wirusowa choroba zakaźna, wieku dziecięcego. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową przez kontakt z chorą osobą. Przebycie zakażenia daje odporność na całe życie. Charakterystycznym objawem ospy są pojawiające się na całym ciele wykwity skórne.

Jak uchronić dziecko przed zakażeniem?

Okres dziecięcy charakteryzuje się dużą podatnością na różnego rodzaju infekcje. Każda z chorób zakaźnych niesie ryzyko powstania groźnych powikłań, dlatego też ważne jest odpowiednie leczenie. Dziecko podczas choroby powinno przebywać w domu oraz unikać kontaktu z innymi rówieśnikami, aby nie szerzyć zakażenia. Ważne znaczenie ma także stosowanie odpowiedniej profilaktyki. W tym celu można stosować szczepienia ochronne. Przydatne informacje na temat szczepień dostępne są w artykule:

