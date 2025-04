Spis treści:

Mononukleoza zakaźna to choroba wirusowa wywoływana przez wirus Epsteina-Barr (EBV). Choroba najczęściej dotyka małe dzieci i młodzież. Objawy choroby pojawiają się dopiero po 30-60 dniach od zakażenia. Zwykle są to:

U ponad połowy chorych rozwija się zapalenie wątroby, które czasami przebiega z powiększeniem tego narządu i żółtaczką o niewielkim nasileniu.

Mononukleoza jest stosunkowo długotrwałą chorobą. Objawy samoistnie ustępują w ciągu 6-12 tygodni. Niektóre dolegliwości (np. zmęczenie, bóle stawów) mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy.

Wysypka to jeden z możliwych objawów mononukleozy. Występuje u 4-13% chorych, którzy nie przyjęli antybiotyku. Zmiany mają postać uogólnionej plamisto-grudkowej wysypki, która najpierw pojawia się na tułowiu i ramionach, następnie może objąć twarz i ramiona. Nie swędzi i nie jest zbyt nasilona. Wysypka mija bez leczenia w ciągu 7 dni.

Wysypka przy mononukleozie może być mylnie rozpoznawana jako objaw odry, szkarlatyny lub różyczki.

Intensywna i swędząca wysypka przy mononukleozie pojawia się w wyniku przyjmowania antybiotyku. Ma postać zmian plamisto-grudkowych, które pojawiają się na twarzy, tułowiu, dłoniach, stopach, a czasami również na błonach śluzowych.

Taka wysypka rozwija się wskutek nieprawidłowo rozpoznanej choroby, gdy lekarz przepisze antybiotyk (mononukleozy nie leczy się antybiotykami, choć objawy przypominają anginę paciorkowcową). Bardzo często (u 90-100% chorych) w ciągu 2-10 dni po rozpoczęciu antybiotykoterapii na skórze pojawia się intensywnie czerwona, swędząca wysypka. Jest ona reakcją na lek. Wysypka przy mononukleozie może pojawić się po ampicylinie, azytromycynie, amoksycylinie, cefalosporynie, tetracyklinach oraz erytromycynie.

Wysypka przy mononukleozie ustępuje samoistnie w ciągu kilku dni. Wysypka, która pojawiała się po antybiotyku, zwykle mija po kilku dniach od odstawienia leku. W złagodzeniu jej pomagają leki antyhistaminowe. Leczenie obejmuje przede wszystkim:

Nie potwierdzono skuteczności leków przeciwwirusowych w leczeniu mononukleozy. U osób zagrożonych powikłaniami, podaje się czasami glikokortykosteroidy.