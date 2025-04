Decydując się na seks z osobą nowo poznaną musimy mieć świadomość, że tak naprawdę nie wiemy o niej nic. Nie znamy jej nawyków, nie wiemy, czy jest na coś chora, trudno jest nam też określić jakie może mieć zwyczaje seksualne.

Nie zapominajmy o chorobach przenoszonych drogą płciową

Pierwszym problemem związanym z seksem z przypadkowym partnerem jest ryzyko zakażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową. Należy pamiętać, że tylko prezerwatywa chroni przed zarażeniem. Wielokroć para myśli tylko o antykoncepcji i zapomina o tym, że nie tylko nieplanowana ciąża może być skutkiem uprawiania seksu. Zdarza się również, że dwoje ludzi po alkoholu idzie do łóżka nie zastanawiając się nawet nad tym, że warto pomyśleć o zabezpieczeniu przed niechcianą ciążą. Potem dopiero przychodzi refleksja nad tym, co będzie jeżeli do ciąży doszło. W takiej sytuacji kobieta powinna w ciągu maksymalnie 72 godzin zgłosić się do ginekologa, a on przepisze specjalny środek hormonalny skuteczny jako antykoncepcja po stosunku. Nie wolno jednak uważać takiej metody za normę i po takiej sytuacji należy przemyśleć sprawę antykoncepcji na dłuższą metę.

Lepiej być czujnym...

Drugą kwestią przypadkowych kontaktów seksualnych jest sprawa różnorodnych oczekiwań obojga partnerów. Na początku dochodzi do pocałunków i pieszczot dotykowych, a potem pojawia się pytanie, czy sprawa posunie się dalej. Zdarza się, że dla mężczyzny przyzwolenie kobiety na jakiekolwiek zbliżenie oznacza równocześnie zgodę na seks jako taki, z pełną penetracją. Kiedy kobieta mówi w pewnym momencie „nie” może spotkać się z niezadowoleniem partnera i z jego naciskiem na uprawianie seksu.

Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z osobą zupełnie nam obcą. Nic nie wiemy o jej skłonnościach i zachowaniach seksualnych.

W takiej sytuacji może dojść do gwałtu, wymuszenia przez mężczyznę seksu. Para, która w jakimś stopniu się do siebie zbliża najczęściej znajduje się w miejscu ustronnym, w zamkniętym pokoju czy w mieszkaniu jednej z zainteresowanych osób. Wtedy jeśli dochodzi do przemocy, to nie ma jak zwrócić się o pomoc. Gwałt jest bardzo dramatycznym przeżyciem, z którego trudno się otrząsnąć. Uraz pozostawia trwałe skutki w przyszłym życiu skrzywdzonej kobiety.

A nasze emocje?

Kolejnym problemem podjęcia decyzji o seksie ze świeżo poznaną osobą może być aspekt emocjonalny. Akt seksualny jest sprawą bardzo intymną. Zdarza się, że angażujemy się uczuciowo w kontakt z osobą, z którą idziemy do łóżka. W takiej sytuacji, gdy druga osoba potraktowała seks jako jednorazową przygodę i nie stał się on początkiem związku, to cierpimy i czujemy się zranieni. Dlatego naturalną kolejnością powinno być najpierw nawiązanie więzi emocjonalnej, poznanie drugiej osoby i dowiedzenie się czy i ona obdarza nas uczuciem, a potem rozpoczęcie współżycia seksualnego.

