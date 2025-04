Dla wielu z nas wyjazd na urlop kojarzy się z intensywnym współżyciem. A to może niestety oznaczać zwiększone ryzyko infekcji intymnych. Dlatego warto poznać polecane przez nas zasady profilaktyki. Przydadzą ci się wtedy, gdy masz od wielu lat tego samego partnera, ale szczególnie wówczas, gdy zaczynasz erotyczną przygodę z nowym mężczyzną (latem zakochujemy się przecież znacznie częściej niż w innych porach roku). Warto działać profilaktycznie, ale jeśli nie uda się zapobiec infekcji na wakacjach, podpowiemy ci też, jak prawidłowo, by nie popełnić żadnych błędów w leczeniu infekcji intymnych.

Wakacje bez infekcji intymnej

Przed wyjazdem na wakacje zrób profilaktyczną kurację odgrzybiającą. Jest to ważne zwłaszcza wówczas, jeśli masz skłonność do infekcji intymnych albo niedawno przeszłaś kurację antybiotykową. Do takiej kuracji świetnie nadaje się wyciąg z pestek grejpfruta (np. Citrosept, Greposept, Citrogrept). Udowodniono, że niszczy ponad 800 gatunków mikroorganizmów, w tym ok. 100 chorobotwórczych grzybów. Dzięki temu pozbędziesz się drobnoustrojów drzemiących w organizmie i zapobiegniesz ich "przebudzeniu" w najmniej odpowiednim momencie. Oto przepis:

Przez pierwszy tydzień 3 razy dziennie pij po 5–10 kropli ekstraktu na szklankę wody lub soku owocowego (bez cukru).

Potem, przez kolejne 2–3 tygodnie zwiększ dawkę do 10–20 kropli.

Kurację możesz kontynuować w czasie urlopu – mała buteleczka preparatu zmieści się nawet w niewielkiej torbie podróżnej.

Jej leczniczy efekt możesz wzmocnić dzięki odpowiedniej diecie – pamiętaj o unikaniu cukru i ograniczeniu ilości węglowodanów, zarówno przed wyjazdem jak i w trakcie urlopu. Są to ulubione pożywki drożdżaków – dzięki nim rosną i rozmnażają się – dlatego warto odciąć im źródło pokarmu.

Globulki i tampony z probiotykiem

Jeśli na romantyczny wypad wybierasz się tuż po miesiączce ryzyko, że przytrafi ci się infekcja intymna niestety jest większe. W tym czasie zaburzone jest bowiem naturalne pH pochwy, co stwarza sprzyjające warunki do rozwoju drobnoustrojów. Możesz temu zapobiec, stosując tampony z probiotykiem (Ellen, 30 zł/ 12 szt.). Są one nasączone specjalnym preparatem z pałeczkami kwasu mlekowego, które przywracają prawidłowe pH. Po ustaniu krwawienia możesz także zastosować globulki dopochwowe z probiotykami (np. Lactovaginal, 24 zł/10 szt., Provag, 20 zł/10 szt., Sanprobi Femi+, 20 zł/5 szt.).

Aloes i drzewko herbaciane

Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko infekcji są wszelkie podrażnienia. Chodzi nie tylko otarcia spowodowane uprawianiem seksu ale także jazdą na rowerze, chodzeniem w ciasnych spodniach, czy niewygodnej bieliźnie ze sztucznych tworzyw. Gdy tylko poczujesz niepokojące swędzenie lub pieczenie, posmaruj skórę żelem aloesowym. Wyciąg z tej rośliny nawilża, zmniejsza dyskomfort i przyspiesza regenerację naskórka, a także łagodzi stany zapalne. Pamiętaj tylko, by wybierając preparat, omijać takie, które mają w składzie alkohol. Najlepsze będą czyste żele aloesowe (np. Aloe Dermo-gel, 17 zł/75 ml ). Gdy czujesz pierwsze objawy infekcji (świąd, pieczenie, podrażnienie) zastosuj przeciwzapalne irygacje (np. Tantum Rosa, 24 zł/10 saszetek) albo nasiadówki z dodatkiem olejku z drzewka herbacianego (koniecznie kup go w sklepie zielarskim lub w aptece). Do naczynia z ciepłą wodą lub do wanny należy dolać kilka kropel olejku i posiedzieć w takiej kąpieli kilkanaście minut (możesz do wanny zaprosić także swojego partnera). Jest także dostępny żel dopochwowy zawierający olejek z drzewa herbacianego(Tea Tree Oil Żel, 60 zł/7 tubek).

Infekcja intymna (szybciej) pokonana

Jeśli jednak czujesz, że stan zapalny już się rozwinął, zanim uda ci się dostać do ginekologa, wypróbuj dostępne bez recepty preparaty antygrzybicze i antybakteryjne. Warto stosować maść Clotrimazolum (4,50 zł/20g) oraz globulki hamujące rozwój bakterii i drożdżaków (np. Iladian Direct Plus, 16 zl/10 szt., Albothyl, 33 zł/6 szt.). Jeśli jednak pojawią się obfite, nieprzyjemnie pachnące upławy, bądź stan zapalny trwa już dłużej niż 3-5 dni nie zwlekaj z wizytą u lekarza, bo być może potrzebujesz leków dostępnych tylko na receptę.

Podczas infekcji używajcie prezerwatyw! To dobry sposób na profilaktykę dla twojego partnera, co sprawi, że ponownie nie zarazi ciebie, gdy już wyzdrowiejesz.

