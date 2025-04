Dostęp do leczenia okulistycznego w Polsce to prawdy i mity. Czy rzeczywiście mamy zagwarantowany powszechny dostęp do bezpłatnego leczenia? Organizacje międzynarodowe, w tym przedstawiciele WHO i Międzynarodowej Agencji Zapobiegania Ślepocie są zaniepokojone utrzymującą się niekorzystną sytuacją w zakresie chirurgii zaćmy w Polsce.

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby operacji zaćmy na milion ludności i w 2010 r. nie osiągnęliśmy poziomu Czech z 1997 r., a obecnie u naszych południowych sąsiadów wykonuje się prawie dwukrotnie więcej operacji na milion ludności.

W Polsce jest około 800 tys. chorych z zaćmą i różnego stopnia upośledzeniem widzenia. Liczba słabowidzących z powodu zaćmy wzrasta i konieczne jest zwiększenie liczby operacji o połowę, aby zahamować ten trend, a dwukrotnie, aby liczba chorych zaczęła się zmniejszać. Tymczasem, rocznie w ramach NFZ wykonuje się około 165 tys. operacji zaćmy, co powoduje zwiększanie się liczby chorych wymagających operacji. Upośledzenie wzroku niekorzystnie wpływa na proces starzenia się. Następstwem zaćmy jest zanik ostrości wzroku co utrudnia poruszanie i wykonywanie codziennych zajęć. U ludzi dotkniętych tym schorzeniem notuje się dwukrotny wzrost upadków, wzrost złamań szyjki kości udowej od 4 do 8 razy, trzykrotny wzrost depresji. Niestety, w okulistyce oprócz długich kolejek na wizyty, sporo czasu oczekuje się również na zabiegi. Na operację usunięcia zaćmy czeka się ponad rok.

Z analizy kontraktów NFZ na 2011 r. wynika, że ilość środków przeznaczonych na hospitalizacje okulistyczne jest wystarczająca na pokrycie najpilniejszych potrzeb (przynajmniej 6 tys.- 6,5 tys. operacji zaćmy/milion = 240 tys. operacji rocznie), ale do ich rozdziału można mieć zastrzeżenia. Środki nie są przekazywane tam, gdzie chorzy chcą się leczyć, ale w oparciu o nieprecyzyjne algorytmy i rankingi. W niektórych szpitalach pacjenci czekają kilka lat na operacje zaćmy, podczas gdy środki trafiają do nowych podmiotów lub w miejsca, gdzie kolejki są minimalne.

Polska jest prawdopodobnie jedynym krajem na świecie, gdzie nie można w ramach ubezpieczenia wykonywać operacji zaćmy w trybie ambulatoryjnym. Około 90 proc. operacji zaćmy wykonuje się w ramach hospitalizacji i hospitalizacji planowych, zamiast najbardziej ekonomicznych i korzystnych dla pacjenta operacji jednodniowych.

Wykorzystując dostępne środki, można w relatywnie krótkim czasie zauważalnie poprawić dostępność do operacji zaćmy w Polsce. Temu i innym zagadnieniom będzie poświęcone seminarium edukacyjne „Innowacje w okulistyce – ocena dostępności w Polsce”, które odbędzie się 16 września 2011 r. w Warszawie.

Zaproszeni na seminarium eksperci i goście będą dyskutować w jaki sposób można zmienić limity świadczeń w Polsce i tym samym zbliżyć się w liczbie przeprowadzanych operacji do grona krajów Europy i świata. W czasie debat systemowych eksperci poruszą także problemy związane z dostępem do nowoczesnych technik leczenia chorób siatkówki, rogówki i jaskry. W Komitecie Naukowym seminarium znaleźli się wybitni eksperci: prof. Zbigniew Zagórski – ekspert i członek Międzynarodowej Rady Okulistyki, Światowej Akademii Okulistyki oraz członek-założyciel Europejskiej Akademii Okulistyki, prof. Jerzy Szaflik – Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki, członek Prezydium Zarządu Głównego PTO, prof. Marta Misiuk-Hojło – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie okulistyki, dla województwa dolnośląskiego, członek Zarządu Głównego PTO, prof. Jerzy Nawrocki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie okulistyki, dla województwa łódzkiego, prof. Tomasz Żarnowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie okulistyki dla województwa lubelskiego, czołowy ekspert w zakresie jaskry, prof. Zbigniew Szawarski – członek Rady Konsultacyjnej AOTM oraz przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC, dr Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care.

Więcej informacji na temat seminarium można uzyskać na stronie organizatora – Fundacji WHC www.korektorzdrowia.pl. Program i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://www.korektorzdrowia.pl/cms/Konferencje.aspx

NOTA REDAKCYJNA:

w informacji prasowej wykorzystano dane pochodzące z pisma prof. dr hab. med. Zbigniewa Zagórskiego, badania Health Barometre, przygotowanego przez Europ Assistance Group we współpracy z Instytutem Badawczym Cercle Sante.

