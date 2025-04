Każdego dnia wykorzystujemy oczy do różnych czynności. Narząd ten dostarcza nam bardzo wielu informacji dotyczących otaczającego nas świata. Dlatego też oczy często narażone są na rożnego rodzaju schorzenia. Wiele czynników wpływa na kondycje i funkcjonowanie oczu.

Promienie UV

Latem oczy narażone są na różnego rodzaju schorzenia związane z brakiem ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Oczy potrzebują ochrony bowiem długotrwała ekspozycja na światło słoneczne może uszkodzić powierzchnię oka i jego wewnętrzne struktury, co sprzyja rozwojowi zaćmy.

Podstawą prawidłowej ochrony oczu jest stosowanie okularów z odpowiednim filtrem UV. Przy wyborze okularów należy zwrócić uwagę, czy szkła stanowią barierę zarówno dla promieniowania UVA i UVB, zazwyczaj większość blokuje tylko UVB. Najbardziej naturalny kolor szkieł to czarny lub ciemnoszary, który nie zniekształca widzianych przez nas barw.

Okulary powinny być dopasowane do kształtu twarzy - szkła powinny maksymalnie ograniczać dopływ promieni bezpośrednio do oka.

Urazy i schorzenia

Nie tylko promienie UV mogą drażnić oczy. Oko jest bardzo wrażliwe i źle znosi obecność ciała obcego. Jeśli wpadnie nam do oka niewielki przedmiot należy delikatnie przepłukać worek spojówkowy czystą wodą. W przypadku odczuwania bólu czy szczypania należy spotkać się z okulistą, który sprawdzi obecność ciała obecności lub jego pozostałości. Pozostawienie nawet niewielkiego fragmentu może wywołać proces zapalny i poważne problemy ze okiem.

Podrażnienia oczu mogą być wywołane również przez różnego rodzaju alergie, w wyniku których oczy są zaczerwienione, bolą i pieką. Niezwykle istotne jest włączenie wówczas teorii przeciwuczuleniowej, a także rozpoznanie czynnika alergizującego. Do czynników uczulających należą między innymi: roztocza, pyłki traw, sierść zwierząt, składniki kosmetyków.

Walka ze zmęczeniem

Kondycję oka osłabiają również wytężona praca przy monitorach, intensywnym, sztucznym oświetleniu i klimatyzacji.

Częstym problemem jest zespół suchego oka, dotyczy on zwłaszcza osób młodych. Zespól suchego oka wywołuje długa praca przy monitorze. W czasie pracy przy komputerze spada częstotliwość mrugania, a to prowadzi do wysychania oczu.

Do nawilżenia oczu można wykorzystać preparaty sztucznych łez, nawilżają one powierzchnię oczu. Ważne jest robienie przerw. Długa praca przy komputerze powoduje także napięcie akomodacji, aby je zmniejszyć należy skupiać wzrok na odległych przedmiotach. Warto również robić kilkuminutowe cogodzinne przerwy.

Podczas czytania należy wybrać pozycje siedzącą, unikając pozycji leżącej. Podczas leżenia napinają się mięśnie poruszające gałkami ocznymi i wzrok szybko się męczy.

Odprężenie

Warto poznać kilka ćwiczeń odprężających wzrok:

Ćwiczenie 1. Wzrok kierujemy raz w stronę lewą, raz w stronę prawą.

Ćwiczenie 2. Wzrok kierujemy raz w górę, raz w dół.

Ćwiczenie 3. Wzrok kierujemy w prawy górny róg pola widzenia, a następnie w lewy dolny róg pola widzenia.

Ćwiczenie 4. Staramy się powoli kreślić okręgi wzrokiem.

Ćwiczenie 5. Koncentrujemy nasz wzrok na blisko położonym palcu lub nosie.

Ćwiczenie 7. Ustawiamy dwa obiekty na granicy naszego ostrego widzenia i przerzucamy nasze skupienie wzroku raz na przedmiot położony blisko, raz na przedmiot położony daleko

Dieta

Dla kondycji oczu nie bez znaczenia pozostaje dieta. Najbardziej odpowiednią dietą jest dieta śródziemnomorska - bogata w warzywa i owoce.Duże znaczenie dla zdrowia oczu mają tłuszcze nienasycone (OMEGA 3 i 6), których ważnym źródłem są ryby. Bardzo istotnym elementem diety wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie siatkówki jest luteina. Znajdziemy ją w szpinaku, żółtku jaja kurzego, gorzkiej czekoladzie, brokułach.

Warto włączyć do swojej codziennej diety produkty zawierające witaminy E, B3, C, jak również drożdże, soja, orzechy, grzyby, ryż dziki, a także te bogate w mikroelementy (głównie cynk i selen).

