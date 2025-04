Uogólnionemu stanowi zapalnemu, czyli sepsie, towarzyszą często: przyspieszenie akcji serca, spadek temperatury i przyspieszony oddech. Dr hab. n. med. Barbara Joanna Bałan, internista w Centrum Medycznym Damiana, wyjaśniła nam, jak się go leczy i dlaczego jest tak niebezpieczny.

Na czym polega leczenie sepsy?



Dr hab. n. med. Barbara Joanna Bałan: Sepsa jest to ogólnoustrojowe zakażenie bakteryjne prowadzące do zakażenia wielu narządów. Jest to tzw. rozlany stan zapalny o charakterze infekcyjnym, mogący doprowadzić do uszkodzenia wielonarządowego, a w konsekwencji czasem nawet do śmierci pacjenta.

Leczenie sepsy polega na stosowaniu szeroko spektralnych antybiotyków lub antybiotyków celowanych (jeśli wiemy jaka bakteria wywołała ten stan chorobowy). Bardzo często leczenie musi być stosowane dożylnie.

Bardzo często konieczne jest także stosowanie leczenia wspomagającego inne funkcje organizmu – czasami bowiem zdarza się tak, że pacjent w stanie septycznym jest niewydolny krążeniowo czy oddechowo i wymaga wspomagania tych funkcji.

Jakie są rokowania przy sepsie? Czy można ją całkowicie wyleczyć?



Pełne wyleczenie jest możliwe i polega na eliminacji bakterii. Natomiast trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak szybko dany organizm odpowie na zastosowane leczenie. Początkowo w odpowiedzi na leczenie rozwija się reakcja zapalna mająca na celu zwalczenie bakterii, które zaatakowały nasz organizm. W tym procesie biorą udział limfocyty mające zdolność do rozpoznawania bakterii.

Dzięki temu możliwe jest rozwinięcie reakcji obronnej organizmu i aktywacji komórek układu odpornościowego, produkcji białek odpowiedzi odpornościowej, które mają za zadanie niszczyć bakterie.

Oczywiście jeśli stan zapalny jest bardzo nasilony, rozlany po organizmie, może to spowodować wyczerpanie sił obronnych i następstwem nasilonego procesu zapalnego jest „zapaść” odpornościowa (kompensacyjna reakcja przeciwzapalna), która w konsekwencji prowadzi do tzw. immunosupresji i nieskuteczności leczenia.

W tym momencie bakterie zyskują przewagę nad zdolnościami obronnymi i mogą z prądem krwi zakażać różne narządy i tkanki. Jeśli dojdzie do powstania dysfunkcji organizmu i uszkodzenia wielonarządowego, może się to zakończyć nawet zgonem pacjenta. W kwestii rokowania: wszystko zależy od danego organizmu, szybkości podjęcia leczenia, lekooporności bakterii.

fot. Adobe Stock, kolaż Polki.pl

Czy sepsa wymaga leczenia szpitalnego?



Tak, ponieważ jest to zakażenie krwiopochodne, które wymaga stosowania antybiotyków, podawanych dożylnie.

Czy dzieci leczy się tak samo, jak dorosłych?



Tak, natomiast u dzieci szybciej rozwija się ciężka posocznica, czyli ciężka sepsa.

Przybywa osób, które są zwolennikami leczenia naturalnego, nawet tak poważnych stanów, jak sepsa. Co by Pani chciała im przekazać?



Mimo że jestem zwolenniczką wspomagania leczenia metodami naturalnymi, to akurat w przypadku sepsy jako lekarz muszę zdecydowanie zaoponować wobec naturalnych metod leczenia bardzo ciężkiego stanu, jakim jest zakażenie bakteryjne, wielonarządowe, które powinno być leczone antybiotykami.

Tutaj nie ma czasu na naturalne metody, bowiem rozwój zakażenia następuje bardzo szybko, ale w tym przypadku leczenie powinno być prowadzone w szpitalu przez lekarza, zgodnie z lekarskimi standardami. Nie wyklucza to jednak zastosowania dodatkowo leczenia dietetycznego (żywieniowego) oraz suplementów.

