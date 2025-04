Spis treści:

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia i inne instytucje medyczne, antybiotyki nie są skuteczne w zwalczaniu koronawirusa. Leki z tej grupy mają na celu przede wszystkim eliminowanie bakterii, a nie zakażenia wirusowego. W związku z tym nie powinny być stosowane w prewencji przed COVID-19 ani podczas leczenia koronawirusa w domu.

Stosowanie antybiotyków bez wyraźnego wskazania, wiąże się z rosnącym problemem oporności bakterii na antybiotyki. W konsekwencji, leczenie wielu ciężkich zakażeń może przestać działać.

Inaczej jest w przypadku szpitalnego leczenia zakażenia koronawirusem, a przede wszystkim powikłań, np. zapalenia płuc. W celu zapobiegania nadkażeniom bakteryjnym i ich leczenia, jest bardzo prawdopodobne, że lekarz zastosuje antybiotykoterapię u pacjentów leczonych w szpitalu.

Zakażenie koronawirusem leczy się przede wszystkim objawowo, czyli minimalizuje się objawy, a nie działa na przyczynę. W tym celu chory powinien przyjmować leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, ewentualnie syrop wykrztuśny lub przeciwkaszlowy – w zależności od występujących objawów zakażenia koronawirusem.

Antybiotyki najczęściej są podawane pacjentom z średnio ciężką lub ciężką postacią COVID. Wskazaniami do ich stosowania są głównie nadkażenia bakteryjne, sepsa, powikłania takie jak uszkodzenie nerek, układu krążenia i zapobieganie im.

W ramach leczenia szpitalnego zakażenia koronawirusem stosuje się wiele różnych antybiotyków, m.in. cefalosporyny, chinolony, karbapenemy, tygecyklinę, linezolid, wankomycynę, amikacynę, moksyfloksacynę, azytromycynę, rapamycynę i doksycyklinę. Obiecujące są obserwacje dotyczące zwłaszcza tych ostatnich leków.

Antybiotyki nie powinny być stosowane w leczeniu łagodnych infekcji spowodowanych koronawirusem. Ich nadużywanie osłabia układ odpornościowy człowieka i powoduje, że wiele zagrażających życiu bakterii, staje się całkowicie opornych na leczenie. O ewentualnym stosowaniu antybiotyków przy zakażeniu koronawirusem, powinien decydować wyłącznie lekarz.

Specjaliści alarmują, że niezależnie od pandemii COVID-19, oporność na antybiotyki może doprowadzić do poważnych konsekwencji na świecie: „nawet 24 miliony ludzi do skrajnego ubóstwa do 2030 roku, a choroby lekooporne mogą spowodować 10 milionów zgonów każdego roku do 2050 roku” – ostrzega raport ONZ dotyczący rosnącego problemu lekooporności.