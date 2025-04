Po co nam transfuzja krwi?

Transfuzja krwi jest zabiegiem wielokrotnie ratującym życie. Jest metodą leczenia rozległych urazów. w których nastąpiła znaczna utrata krwi, głębokiej anemii. Staję się niezbędna w trakcie operacji i transplantacji narządów. Według informacji krewniacy.pl co roku w samej tylko Polsce wykonuję się około 1 mln transfuzji z których korzysta 150 000 polaków. Nie są to liczby duże porównując dane z USA, gdzie co 3 sekundy dokonuję się takiego zabiegu. Oprócz krwi można także przetaczać jeden z jej składników płytki krwi. Rok rocznie wykonuję się około 5 mln takich transfuzji na świecie.

Jak było kiedyś?

Pierwsze próby przetaczania krwi miały miejsce już w XVII wieku. Dopiero jednak odkrycie w 1901 roku przez Landsteinera antygenów na powierzchni krwinek czerwonych, przyczyniło się do zmniejszenia liczby zgonów i niepowodzeń związanych z transfuzją. W Polsce pierwszych transfuzji dokonał Ludwik Bierkowski w latach 20 XIX wieku.

Kiedyś przeżycie po transfuzji graniczyło z cudem. Dziś dzięki specjalistycznym testom i badaniom takie sytuacje zostały zminimalizowane prawie do zera. Obecnie każdy potencjalny dawca jest gruntownie przebadany. Podstawowym testem jest krzyżówka krwi, umożliwiająca określenie grupy krwi i czynnika RH niezbędnego do przeprowadzenia przetoczenia. Następnie dokonuję się analizy krwi pod kątem chorób i zakażeń nie tylko tych przenoszonych przez krew. Natomiast należy zdawać sobie sprawę że ryzyko związane z transfuzją istnieje.

Jakie to ryzyko?

Na początku lat 90., niemal 10% zakażeń HIV w krajach rozwiniętych, stanowiły zakażenia związane z podaniem zakażonej krwi. Wysoki był tez odsetek zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV). Teoretycznie z krwią można tez przenosić komórki nowotworowe ale do tej pory opisano tylko jeden taki przypadek. Do najczęstszych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez krew należą krętki kiły, wirus y żółtaczek typu B I C oraz zakażenia HIV. W przypadku wirusa zapalenia wątroby typu B, ryzyko przeniesienia podczas transfuzji wynosi 1/500 tys. Z kolei w przypadku HCV szansa jego przetoczenia wynosi 1/30 mln. 1/ 5 mln takie jest prawdopodobieństwo zakażenia wirusami HI I HTLV. Istnieje także niskie ryzyko zakażenia chorobą Creutzfelda-Jacoba, które wzrasta wraz z ilością transfuzji.

Istnieją także doniesienia o pojedynczych przypadkach chorób które zostały przeniesione podczas transfuzji a należą do nich: wirus opryszczki, EBV, Cytomegalia, toksoplazmoza, leiszmanioza [czarna febra], bruceloza, dur plamisty, filarioza, odra, salmonelloza czy też gorączka kleszczowa z Kolorado, choroba Chagasa (Techniques of Blood Transfusion (1982 )).