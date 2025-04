Sepsa (inaczej posocznica) to zespół objawów związanych z gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie. Jej symptomy (silne osłabienie, gorączka, utrata przytomności) są intensywne i trudne do opanowania. Leczenie w głównej mierze opiera się na stosowaniu antybiotyków. Za większość przypadków sepsy wśród młodych osób najczęściej odpowiedzialne są meningokoki (sepsa meningokokowa dominuje wiosną). Tego typu zakażanie najniebezpieczniejsze jest dla noworodków. Co jeszcze powinnaś wiedzieć o sepsie?

Co to jest sepsa

Sepsa to rodzaj wyjątkowo intensywnej reakcji organizmu na zakażanie. Pojawia się, gdy zarazkom udaje się przełamać barierę obronną i stan zapalny niczym pożar zaczyna szerzyć się w całym ciele. W niektórych przypadkach zarazki przedostają się do krwi i z nią do każdego organu. Taka sytuacja w ekspresowym tempie może doprowadzić do niewydolności wielonarządowej i śmierci. Sepsą organizm może zareagować na atak bakterii, wirusów, pasożytów lub grzybów. Punktem wyjścia bywa zapalenie płuc lub opon mózgowych, infekcja układu moczowego, ropień na skórze itp.

Objawy sepsy

Objawy sepsy na początku przypominają grypę. Pojawiają się:

dreszcze

wysoka gorączka

spadek ciśnienia

przyspieszenie akcji serca

bladość skóry

Z czasem do wyżej wymiennych sygnałów dołączają wysypka w formie wybroczyn skórnych, zaburzenia świadomości.

Leczenie sepsy

Leczenie sepsy zawsze odbywa się w szpitalu. Konieczne jest podanie antybiotyków, które poradzą sobie z konkretnym szczepem zarazków (trzeba go określić na podstawie badania krwi). Dodatkowo stosuje się leki nasercowe, przeciwgorączkowe, preparaty przeciwzakrzepowe. Ważne jest również nawadnianie chorego.

Uwaga! W przypadku sepsy liczy się czas. Im wcześniej infekcja zostanie opanowana, tym większa szansa na wyzdrowienie. Dlatego nie wolno lekceważyć żadnego z objawów, które mogą wskazywać na posocznicę. Zawsze gdy infekcja przebiega gwałtownie, konieczna jest wizyta w przychodni.

Sepsa meningokokowa

Sepsę meningokokową wywołują meningokoki typu C (najbardziej aktywne są one wiosną). Żyją one w jamie nosowo-gardłowej człowieka. Ich nosicielami jest ok. 5–20 proc. ludzi. Zwykle nie zdają oni sobie z tego sprawy, bo nie mają żadnych objawów. Mogą natomiast zakażać innych. Jedyną metodą zapobiegania infekcji meningokokami jest szczepienie (koszt ok. 200 zł).

Sepsa u noworodków

Sepsę u noworodków mogą wywołać bakterie, które dla dorosłych nie stanowią zagrożenia. Czynnikami ryzyka są: pojawienie się zielonych wód płodowych, przebicie pęcherza płodowego, wcześniactwo. Objawy sepsy u dzieci, szczególnie tych najmłodszych, niestety bywają nieoczywiste. Najczęściej są to:

niechęć do jedzenia

apatia

niestabilna temperatura ciała

obniżone napięcie mięśniowe

W leczeniu stosuje się antybiotyki dożylne. Ze względu na nierozwinięty jeszcze układ odpornościowy noworodka, sepsa u tak małych dzieci dość często kończy się poważnymi powikłaniami lub nawet śmiercią.