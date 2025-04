Miód to jeden z najcenniejszych produktów, jaki otrzymaliśmy od natury. Choć jest dość kaloryczny (łyżeczka dostarcza ok. 40 kcal), nie powoduje nadwagi. Jest za to doskonałym źródłem węglowodanów, witamin z grupy B, a także witaminy A, C i K oraz ponad 30 składników mineralnych. Najważniejsze z nich to żelazo, mangan, kobalt i magnez. Oprócz tego słodki przysmak zawiera olejki eteryczne, barwniki, bioflawonoidy, enzymy oraz substancje bakteriobójcze, np. inhibinę. Dzięki temu miód może podreperować zdrowie, wzmocnić organizm i zadbać o urodę całej rodziny. Wszystko zależy od zawartości słoika. Przeczytaj, jaki miód i komu przywieźć z wakacji.

Eliksir młodości

Dla babci i dziadka przywieź z wakacji miód gryczany. Dodaje energii, działa odmładzająco, wzbogaca dietę seniorów w witaminy i składniki mineralne. Zawiera sporo rutyny. Substancja ta ułatwia przyswajanie witaminy C, uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich kruchość. Jest też antyoksydantem, który zapobiega starzeniu się.

► Na co pomaga? Miód gryczany zaleca się przy chorobach serca i układu krążenia. Rozszerza on naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi.

► Przepis na kurację: Każdego dnia na czczo, 30 minut przed śniadaniem wypij szklankę miodowego napoju. Poprzedniego wieczoru rozpuść łyżkę miodu w szklance letniej przegotowanej wody. To doskonała odżywka dla mózgu i serca, która wzmacnia organizm. Kurację stosuj co najmniej dwa miesiące.

Serce jak dzwon

Dla mamy kup miód rzepakowy. Zawiera on acetylocholinę, potas i magnez, które regulują ciśnienie krwi i zapobiegają miażdżycy. Miód rzepakowy wzmacnia ponadto serce, rozszerza naczynia wieńcowe, usuwa wodę z tkanek, zmniejszając obrzęki.

► Na co pomaga? Miód rzepakowy- warto jadać przy schorzeniach wątroby i dróg żółciowych oraz wrzodach. Zaleca się go także przy przeziębieniach i zapaleniu gardła.

► Przepis na kurację: Wymieszaj po pół szklanki miodu rzepakowego, soku z marchwi, buraków i chrzanu. Całość podziel na cztery części. Pij cztery razy dziennie po pół szklanki, na godzinę przed posiłkiem. Kurację stosuj 2–3 miesiące. Wzmacnia serce i obniża ciśnienie.

Zamiast antybiotyku

Siostrze, która spodziewa się dziecka, przywieź z wakacji miód lipowy. Większości leków nie powinna ona stosować. Na szczęście miód jest dozwolony. Zawiera sporo olejków eterycznych oraz bardzo dużo inhibiny – substancji o właściwościach bakteriobójczych.

► Na co pomaga? Miód lipowy wspomaga leczenie chorób serca, nadciśnienia, schorzeń układu krążenia. Łagodzi objawy przewlekłego stresu i zapobiega bezsenności. Ma działanie moczopędne. Jest zalecany przy dolegliwościach układu moczowego oraz schorzeniach reumatycznych. Niszczy drobnoustroje wywołujące infekcje dróg oddechowych i grypę. Ma właściwości napotne, przeciwgorączkowe i wykrztuśne.

► Przepis na kurację: Przy przeziębieniach dodaj łyżkę lipowego miodu do naparu z kwiatów lipy, malwy lub owoców maliny. Napój wzmacnia organizm, poprawia nastrój i przyspiesza leczenie.

Dla urody

Przyjaciółce podaruj miód wielokwiatowy – cenny naturalny kosmetyk. Jest ważnym składnikiem maseczek oraz balsamów przeznaczonych zwłaszcza do wrażliwej cery. Miód łatwo przenika przez skórę, wzbogacając ją w glukozę, enzymy oraz olejki eteryczne. Poprawia jej nawilżenie i ukrwienie. Ma działanie przeciwzapalne i regenerujące.

► Na co pomaga? Miód wielokwiatowy przyśpiesza gojenie się ran, oparzeń, odmrożeń. Zaleca się go do leczenia zapalenia spojówek oraz jęczmienia.

► Przepis na kurację: Peeling do twarzy: łyżeczkę miodu połącz z łyżką zmiażdżonych migdałów i dwiema łyżkami owsianki. Dodaj łyżkę soku z cytryny i dokładnie wymieszaj. Peeling wmasuj delikatnie w skórę, pozostaw na dziesięć minut. Potem spłucz letnią wodą. Nadaje się do każdego rodzaju cery, ma działanie złuszczające i nawilżające.





Zdrowe nerki

Mężowi kup miód wrzosowy. Usuwa obrzęki, rozszerza naczynia krwionośne, zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych.

► Na co pomaga? Miód wrzosowy pomaga w zapaleniach jamy ustnej i gardła oraz dolegliwościach reumatyczne. Jest zalecany przy leczeniu prostaty.

► Przepis na kurację: Do szklanki letniej przegotowanej wody dodaj łyżkę miodu wrzosowego, sok z połowy cytryny i łyżeczkę oliwy. Wymieszaj. Podawaj mężowi kilka razy dziennie przez co najmniej 2–3 miesiące.

Na wzmocnienie

Nie zapomnij też o sobie. Kup w pasiece miód spadziowy. Zawiera dużo składników mineralnych, w tym aż cztery razy więcej żelaza niż inne rodzaje miodu. Organizm dobrze przyswaja ten pierwiastek, dzięki temu masz lepszą odporność i kondycję fizyczną. Miód spadziowy to lekarstwo dla osób przemęczonych, żyjących w ciągłym pośpiechu i napięciu oraz dla rekonwalescentów.

► Na co pomaga? Miód spadziowy działa na stany zapalne dróg oddechowych, choroby przewodu pokarmowego i układu krążenia.

► Przepis na kurację: W szklance letniej przegotowanej wody rozpuść łyżeczkę miodu i sok z połowy cytryny. Pozostaw na godzinę. Napój pij codziennie zamiast kawy i herbaty.

Sekrety z pasieki

► JAK PRZECHOWYWAĆ?

Najcenniejszy jest świeży miód. Powinien być przejrzysty, w kolorze typowym dla rodzaju. Jeśli go odpowiednio przechowasz, zachowa właściwości nawet 2–3 lata. Miód trzymaj w ciemnym, suchym i chłodnym pomieszczeniu. Przełóż go do szklanego szczelnie zamkniętego naczynia. Po 3–4 miesiącach od dnia zebrania powinien się skrystalizować. W lodówce zestali się szybciej. Jeśli jednak miód nadal pozostaje płynny, zawiera za dużo wody, może być zafałszowany.

► JAK PRZYRZĄDZAĆ?

Miód działa najskuteczniej, gdy jest rozpuszczony w letniej wodzie o temperaturze ok. 40°C. Pozostaw go na kilka godzin. Wówczas uwalniają się substancje, które niszczą drobnoustroje. Nie dodawaj miodu do gorącego mleka ani nie zalewaj go wrzątkiem, bo straci właściwości.

► Uwaga Alergicy!

Nie wszyscy mogą bez ograniczeń delektować się miodem. U osób uczulonych na pyłki traw mogą wystąpić nudności, biegunka, wymioty, wysypka oraz inne dolegliwości typowe dla alergii.

Miodowa paleta

Kolor, zapach i smak miodu zależy przede wszystkim od rodzaju kwiatów, z których pszczoły zebrały nektar.

► RZEPAK - Płynny miód ma jasną słomkową barwę. Po skrystalizowaniu się jest biały lub szarokremowy. Ma łagodny smak i zapach rzepaku.

► WIELOKWIAT - Kolor od jasnokremowego do herbacianego. Jest łagodny w smaku. Aromat przypomina pszczeli wosk.

► LIPA - Płynny miód ma jasnobursztynową barwę, a po skrystalizowaniu się żółtozłocistą. Ma dość ostry, lekko gorzkawy smak i aromat lipy.

► SPADŹ Z DRZEW IGLASTYCH - Miód o charakterystycznej ciemnej barwie (od brązowej do czarnej). Zebrany ze świerka, sosny lub jodły ma zapach igliwia.

► WRZOS - Płynny miód o barwie czerwonobrunatnej. Po skrystalizowaniu staje się źółtobrunatny. Pachnie wrzosem.

► GRYKA - Ma kolor bursztynowy, charakterystyczny dość ostry smak i bardzo intensywny przyjemny aromat kwiatów gryki.