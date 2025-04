Smog to w Polsce poważny problem, odbijający się na zdrowiu nas wszystkich. Nie wierzysz? Przekonaj się, dlaczego zanieczyszczone powietrze to taki problem!

Smog w Polsce co roku zabija kilkadziesiąt tysięcy osób

Co roku z powodu powikłań chorób rozwijających się na skutek wdychania zanieczyszczonego powietrza umiera nawet 45 tysięcy osób. W samej Warszawie koszty leczenia, zwolnień lekarskich i rent dla osób chorujących z powodu smogu to od 6 do 18 MILIARDÓW złotych! Najbardziej zanieczyszczone miasta to między innymi Opoczno, Nowa Ruda, Kraków a także... Zakopane.

Ile papierosów "wypalasz" oddychając miejskim powietrzem?

Komu najbardziej zagraża smog?

Na szkodliwe działanie zanieczyszczonego powietrza narażeni jesteśmy wszyscy, niezależnie od wieku, płci czy wykonywanej pracy. Jednak smog jest szczególnie szkodliwy dla dzieci, kobiet w ciąży (i płodów) a także osób starszych. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się do rozwoju chorób płuc, serca, układu nerwowego, obniża zdolności poznawcze i myślowe, a obecny w smogu benzo(a)piren ma działanie rakotwórcze.

Zaprezentowane dane pochodzą z raportu firmy UN Global Compact "Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej atmosferze" oraz stron Polskiego Alarmu Smogowego.

