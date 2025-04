Sposoby na chrapanie

Chrapanie to problem, z którym boryka się wiele osób. Nie dość, że przypadłość ta źle wpływa na zdrowie, to irytujące dźwięki sprawiają, że cierpi również twój partner. Jak można temu zaradzić?

Chrapanie ma bardzo zły wpływ na zdrowie człowieka. Rano, zaraz po przebudzeniu z powodu niedotlenienia organizmu osoba chrapiąca może odczuwać bóle głowy, jest rozdrażniona, zmęczona i osłabiona. Chrapanie może być również przyczyną kłopotów z zapamiętywaniem, wpływać negatywnie na libido i powodować senność w ciągu dnia. W ekstremalnych przypadkach prowadzi do depresji oraz zaburzeń ze strony układu krążenia: nadciśnienia tętniczego czy też przerostu prawej komory serca. Chrapanie zwiększa również prawdopodobieństwo powstania niebezpiecznego stanu bezdechu.

Skąd bierze się chrapanie? W większości wypadków jest to związane z zablokowaniem dróg oddechowych przez język. Na powstanie chrapania wpływają również alergie i inne choroby. Przyczyną może być również palenie papierosów oraz nadwaga. Nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicach karku powoduje zacieśnianie się dróg oddechowych.

Jak pozbyć się chrapania

Chrapania można próbować się pozbyć poprzez utratę zbędnych kilogramów. Pomocne może być również spanie na boku, gdyż w ten sposób zapobiegamy zsuwaniu się języka do krtani. Warto zadbać o odpowiednie miejsce do spania. Najlepiej spać na płaskiej powierzchni. Dlatego tak istotny jest wybór odpowiedniego materaca.

Bardzo wygodne są te materace wykonane z pianki termoelastycznej. - Materiał ten pod wpływem temperatury i wagi użytkownika dostosowuje się do ułożenia ciała, a ergonomiczne kształty sprawiają, że w optymalny sposób rozłożone są punktu nacisku. Wpływa to pozytywnie na kręgosłup i stawy oraz poprawia krążenie – tłumaczy Marta Leśniowska z Fabryki Materacy JANPOL. Nowością na rynku jest średnio twardy materac Piano, charakteryzujący się dużą sprężystością. To produkt przeznaczony dla osób szczególnie ceniących komfort dobrego spania. - Piano wyposażony jest aż w siedem stref twardości, co sprawia, że świetnie dopasowuje się do ciała. Kanały powietrzne i porowata struktura zapewniają najlepsze właściwości wentylacyjne, co odpowiednio reguluje gospodarkę wodną organizmu. Idealnie sprawdza się z regulowanymi stelażami elastycznymi, a wysoki komfort użytkowania zapewnia innowacyjny pikowany ociepliną pokrowiec typu Shenergy Premium – mówi M. Leśniowska z JANPOLU. Jego niewątpliwą zaletą jest ta, że dzięki zastosowaniu rozłącznego zamka, który dzieli pokrowiec na dwie części, bez problemu można go wyprać w zwykłej domowej pralce.