Samo chrapanie nie jest chorobą – to po prostu specyficzny odgłos pojawiający się w czasie snu. Problem pojawia się, gdy dołączają do niego kłopoty z oddychaniem.

Bezdech senny - co to takiego?

Tak lekarze nazywają przerwy w oddychaniu, które towarzyszą chrapaniu. Mogą trwać od kilku sekund do nawet dwóch minut! Chory nie ma świadomości, że nie oddycha, mimo że w czasie każdego bezdechu wybudza się na kilka sekund. Rekordziści w ciągu 7–8 godzin snu potrafią mieć kilkaset bezdechów i tyle samo razy wybudzać się ze snu. Nie jest więc dziwne, że w ciągu dnia czują się zmęczeni i mają kłopoty z koncentracją. To jeszcze jednak nie koniec problemów! Bezdechy powodują niedotlenienie, które z czasem może doprowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego, a nawet do zawału czy udaru mózgu.

Chrapanie - jak sprawdzić, czy to robisz?

Najprościej zapytać o to partnera. To on słyszy, czy w nocy zdarzają nam się również bezdechy. Samemu można się podejrzewać o tego typu kłopoty, jeśli w ciągu dnia odczuwamy senność.

Chrapanie - jak je pokonać samemu?

Jeśli chrapanie nie jest uciążliwe, a bezdechy rzadkie, można samemu próbować je pokonać. Pomóc może zrzucenie nadwagi, unikanie alkoholu i papierosów (nadmiernie rozluźniają mięśnie). Warto także wypróbować dostępne bez recepty krople do nosa, płukanki, spraye udrażniające drogi oddechowe (np. Snoreeze, Marimer) czy ułatwiające oddychanie plasterki na nos.

Chrapanie - kiedy potrzebny jest lekarz?

Jeśli jednak bezdechy zdarzają się każdej nocy, konieczna jest pomoc specjalisty. Leczenie zależy od przyczyny i stopnia nasilenia problemu.

