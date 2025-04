Sposoby na opuchliznę

Boli głowa? Pewnie ze zmęczenia. Często w ten sposób bagatelizujemy ten objaw, ewentualnie uśmierzając go tabletką przeciwbólową. W ten sposób nie rozwiążemy jednak problemu. Ból głowy, szumy w uszach, opuchnięte nogi mogą być jednym z sygnałów zapowiadających poważną chorobę.

Organizm wysyła sygnały, które mają zwrócić naszą uwagę na to, że coś jest nie w porządku. Ważna jest jedna zasada - każdy objaw nasilający się i trwający kilka dni może przerodzić się w poważną chorobę.

Stopy dwa razy większe

Zdarza się, że Twoje stopy nieznacznie spuchną. Może to być objaw znikający zaraz po ustąpieniu przyczyny - jeżeli opuchnięcie wywołuje lot samolotem, nasze stopy powinny wrócić “do normy” zaraz po wylądowaniu. Inną przyczyną może być zbyt długie chodzenie w ciepłych butach, miesiączka lub zbyt długie przebywanie na słońcu. W sprzedaży są specjalne maści lub spraye, które zawierają substancje chłodzące i kojące. Warto je używać przed wyjściem z domu lub w trakcie dnia, gdy stopy spuchną.

Znacznie poważniejszy jest przewlekły obrzęk nóg. Może być sygnałem niewydolności krążenia, zapalenia żył kończyn dolnych, choroby nerek i innych.

Niewydolność krążenia

dotyczy obu nóg i obrzęk jest na ogół niebolesny. Słaby mięsień sercowy nie ma “siły”, by pompować do płuc krew powracającą z żył. Po pewnym czasie krew zaczyna się cofać rozszerzając żyły w nogach, a płynny składnik krwi przedostaje się do tkanek wywołując obrzęk. Te objawy towarzyszą chorobie serca, długotrwałemu, nie leczonemu nadciśnieniu, zakażeniu wirusowemu lub uszkodzonej zastawce serca.

Zapalenie żył

najczęściej dotyczy tylko jednej nogi i pojawia się, gdy w jednej lub kilku żyłach rozwija się zakażenie albo zatyka się ona przez skrzepniętą krew. Towarzyszy mu ból, obrzęk i zaczerwienienie.

Choroba nerek

objawia się opuchnięciem nie tylko nóg, ale też twarzy i rąk. Powoduje je nadmierne wydalanie z moczem białek nazywanych albuminami (produkowane są w wątrobie) przez źle funkcjonujące nerki. Zdrowe nie pozwalają na ucieczkę potrzebnych organizmowi albumin.

Choroba wątroby

objawia się opuchnięciem nóg tylko w zaawansowanym stadium. Uszkodzone komórki nerwowe nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości albumin. Obrzęki powstają w odpowiedzi na próbę wyrównania przez organizm stężenia albumin w naczyniach krwionośnych i otaczających je tkankach. Tworzą się one również, gdy wątroba staje się “zbliznowaciała”, to znaczy nie przepuszcza krwi powracającej z nóg do serca, ta cofa się i dochodzi do zastojów i obrzęków.

Jesteśmy głodni,

gdy nie dostarczamy do organizmu wystarczającej ilości składników odżywczych. Wtedy wątroba nie ma z czego produkować albumin i powtarza się proces podobny jak w chorobie nerek czy wątroby.

Uboczne działanie lekarstw

również może powodować opuchnięcie nóg. Do leków tych zalicza się między innymi testosteron, hormony steroidowe, estrogeny, tabletki antykoncepcyjne, niektóre leki przeciwdepresyjne, niektóre leki obniżające ciśnienie krwi.

Niezależnie od przyczyny, nie powinno się przyjmować “na własną rękę” tabletek odwadniających lecz skonsultować się z lekarzem. Tylko trafna diagnoza i zalecona przez lekarza kuracja pozwolą na skuteczne wyleczenie.