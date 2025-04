Zapalenie nerek - objawy, dieta, leczenie

Nerki to bardzo ważny narząd, który filtruje krew i pomaga usunąć szkodliwe związku z organizmu. Dlatego choroby nerek, w tym zapalenie nerek, mogą szkodliwie wpływać na cały organizm, a nawet zagrażać życiu. Niezależnie od tego, czy doszło do kłębuszkowego, odmiedniczkowego czy śródmiąższowego zapalenia nerek, należy udać się do lekarza i wykonać podstawowe badania.