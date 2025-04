Fot. Fotolia

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile różnych schorzeń może dawać objawy w obrębie ustnej. Jej wrażliwa tkanka nie tylko dostarcza przyjemności z jedzenia, ale też jest narażona na dolegliwości, które mogą mieć swoje źródło w innych, nawet odległych narządach. Czy na podstawie dyskretnych wskazówek w ustach dentysta może ocenić nasz stan zdrowia? A z drugiej strony, jak zdrowie zębów wpływa na nasz organizm?

Choroby serca - zwiększone ryzyko przy próchnicy

Już dawno naukowcy odkryli, że niektóre poważne problemy kardiologiczne mogą mieć swoje źródło w uzębieniu. Dotknięty próchnicą, czyli potocznie mówiąc, zepsuty ząb staje się otwartą bramą dla różnego rodzaju bakterii obecnych w ustach. Są one potencjalnie niebezpieczne, nie tylko ze względu na swoją chorobotwórczość, ale też dostając do krwioobiegu powodują reakcję układu odpornościowego.

– "Bakteria jest unieszkodliwiana przez białe krwinki, które ją oblepiają tworząc dość sporą cząsteczkę. Naukowcy stwierdzili, że taka duża cząsteczka może stać się początkiem zatoru np. tętnicy wieńcowej, a w efekcie zawału" – tłumaczy dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach.

Cukrzyca "widoczna" na zębach

Diabetycy mają obniżoną odporność na infekcje, co szczególnie widać na wrażliwych częściach ciała, jakimi są dziąsła. – "Zdrowe dziąsła są jasnoróżowe, ściśle przylegają do zębów i nie krwawią. Podniesiony poziom cukru we krwi sprawia, że są one bardziej narażone na stany zapalne, infekcje bakteryjne i grzybicze" – mówi dr Mariusz Duda.

Dziąsła mogą być zaczerwienione i krwawić podczas szczotkowania. Aby zapobiec komplikacjom należy kontrolować poziom cukru we krwi i przyjmować przepisane leki.

Stres i zgrzytanie zębami w czasie snu

Ludzie zestresowani statystycznie częściej mają problemy ze zdrowiem jamy ustnej. Jedną z przyczyn jest zwiększone wydzielanie hormonu stresu, czyli kortyzolu. W nadmiarze ma on niekorzystny wpływ na cały organizm, ale również na zęby i śluzówkę jamy ustnej. Stres za dnia może objawiać się także w nocy. Jest to zgrzytanie zębów i zaciskanie żuchwy.

Dentyści mają nazwę i na to – bruksizm. Jest to problem, z którego sprawę zdaje sobie niewielu z nas. Rano wstajemy z bolącą głową, czy szczęką, nie pamiętając, że całą noc mieliśmy zaciśnięte zęby. Jest to skutek przewlekłego stresu. – "Dentysta może stwierdzić bruksizm po startych powierzchniach zębów albo popękanym szkliwie. Leczenie polega na stosowaniu specjalnej, elastycznej nakładki na zęby podczas snu" – wyjaśnia stomatolog.

Osteoporoza może prowadzić do utraty zębów

Podstępna choroba, dotykająca kości całego organizmu w tym również kości szczęki. Pod wpływem niektórych czynników, a także uwarunkowań genetycznych następuje stopniowy spadek gęstości kości, są bardziej kruche i podatne na złamania. Osteoporoza może prowadzić do utraty zębów, ale też niektóre leki przyjmowane w terapii tego schorzenia np. bisfosfoniany, mogą skutkować martwicą szczęki i w rezultacie utratą zębów.

Blade dziąsła mogą oznaczać anemię

Blade dziąsła, jasnoróżowe lub prawie białe mogą świadczyć o anemii. Za przenoszenie tlenu we krwi odpowiedzialna jest hemoglobina, której budulcem jest żelazo. Jeżeli nie dostarczamy go wystarczająco dużo w codziennej diecie, wtedy potrzebna jest suplementacja. Anemia częściej dotyka kobiety, ze względu na utratę żelaza z takich powodów jak: okres, ciąża, karmienie piersią, diety odchudzające. Są różne typy i rodzaje leczenia, niezbędne będą dalsze badania krwi i konsultacje ze specjalistami.

HIV/AIDS

U osób z nabytym upośledzeniem odporności np. HIV mogą się rozwijać różne schorzenia w obrębie jamy ustnej, są to m.in. pleśniawki, owrzodzenia, brodawki, opryszczka jamy ustnej, nawet leukopatia włochata objawiająca się szarymi lub białymi plamami na języku oraz na wewnętrznej stronie policzków.

– Osoby z obniżoną odpornością powinny zwrócić szczególną uwagę na zdrowie jamy ustnej, przestrzegać terminów wizyt kontrolnych u stomatologa i stosować zalecone leki – ostrzega dr Mariusz Duda.

Częste wymioty prowadzą do erozji szkliwa

Dentysta jako pierwszy może spostrzec oznaki zaburzeń odżywiania np. bulimii. Podczas wielokrotnych wymiotów kwas żołądkowy dostaje się do jamy ustnej i powoduje erozję szkliwa. Wymioty powodują także obrzęk gardła i ślinianek. Anoreksja, bulimia i inne podobne schorzenia prowadzą do niedoborów witamin i mikroelementów, a te z kolei stanowią dodatkową przyczynę osłabienia szkliwa.

