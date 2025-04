Dbaj o nerki!

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Nerek. W tym roku przypada na 14 marca, czyli tradycyjnie: drugi czwartek tego miesiąca. Nie jest celebrowany bez powodu, ponieważ świadomość chorób nerek jest naprawdę niska, a niewydolność nerek zbiera coraz większe żniwo wśród ludzi. W tym roku obchodom Światowego Dnia Nerek przyświeca hasło: „Zatrzymać choroby nerek”. Akcja edukacyjno-profilaktyczna będzie dotyczyła zapobiegania ostremu uszkodzeniu nerek.



Fot. Depositphotos



Wiele osób nie wie, że ich nerki mogą być już teraz uszkodzone, mimo że nie dostrzegają żadnych wyraźnych objawów. Jednak nie kontrolując ich funkcjonowania u specjalistów czy nie wykonując prostych badań, postawienie diagnozy bywa znacznie opóźnione i zaskakujące. Wtedy konieczne jest wdrożenie inwazyjnych metod leczenia. Jeśli natomiast uszkodzenie zostanie wykryte na czas, wtedy zastosowanie dializy, czy przeszczepu nerek nie będzie konieczne.

Ostre uszkodzenie nerek (Acute Kidney Injury, AKI) – co to jest?



Ostre uszkodzenie nerek to szybka, nagła utrata czynności nerek. Nie mogą one właściwie spełniać swojej funkcji, przez co cierpi cały organizm. Lista przyczyn tego stanu jest długa i obejmuje takie zaburzenia jak zatrucie toksynami, spadek poziomu krwi w organizmie, czy ogólne zakażenie organizmu (sepsa) z towarzyszącą niewydolnością ważnych dla życia narządów. AKI najczęściej występuje u pacjentów leczonych w ramach oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii, co nie oznacza, że nie może wystąpić u innych chorych. Stan ten zwiększa ryzyko śmierci.

Po czym można rozpoznać AKI? Po charakterystycznych objawach, które może zaobserwować lekarz lub inny profesjonalista medyczny opiekujący się pacjentem. Zaliczamy do nich:

- zmniejszoną produkcję moczu (pacjent oddaje za mało moczu),

- podwyższony poziom mocznika we krwi,

- podwyższony poziom azotu we krwi,

- podwyższony poziom kreatyniny we krwi.

AKI może przebiegać z różnym stopniem nasilenia i prowadzić do rozmaitych powikłań. Najgroźniejszymi są: kwasica metaboliczna, hiperkalemia (wysoki poziomem potasu we krwi), zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu oraz negatywny wpływ na inne narządy i układy ludzkiego organizmu.

Leczenie AKI jest podobne jak w przypadku niewydolności nerek, czyli zastosowanie specjalnej dializy do chwili poprawy stanu – tzw. ciągła terapia nerkozastępcza (Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT) oraz wyrównywanie innych skutków AKI. Ciągła terapia nerkozastępcza to pozaustrojowa „oczyszczalnia organizmu”, pozwalająca „odpocząć nerkom” i je „zastąpić” na dłuższy czas. Wielu lekarzy uznaje ją jako metodę z wyboru w przypadku stwierdzenia AKI.

Pamiętaj, mamy tylko jedną parę nerek. Pełnią one ważne funkcje w naszym organizmie, a ich uszkodzenie zwykle jest nieodwracalne! Zatem dbajmy o nie każdego dnia:

- wypijając około 2 litrów płynów, jeśli nie ma przeciwwskazań,

- stosując się do zasad zdrowej, urozmaiconej diety,

- rezygnując z tłustych produktów spożywczych,

- oddając się umiarkowanej aktywności fizycznej,

- zapobiegając infekcjom układu moczowego,

- lecząc do końca anginy, próchnicę i inne infekcje układu oddechowego.