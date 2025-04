Siniak powstaje, gdy w efekcie urazu naczynka znajdujące się tuż pod skórą pękają. Krew wylewa się z nich do okolicznych tkanek. To wywołuje obrzęk i zasinienie skóry. Większość siniaków goi się sama w ciągu 7-10 dni. Można jednak przyspieszyć ten proces. Poznaj 3 skuteczne sposoby na siniaki!

Jak przyspieszyć znikanie siniaków? Poznaj 3 skuteczne sposoby na siniaki!

1. Zimne kompresy

Zaraz po wypadku przyłóż na stłuczone miejsce zimny kompres, który zahamuje wewnętrzne krwawienie i zmniejszy obrzęk. Możesz go zrobić np. wkładając pokruszony lód między warstwy złożonej ściereczki. Po 15-20 minutach zrób przerwę. Zabieg możesz powtórzyć 3-4 razy.

2. Rozgrzewające okłady

Gdy od urazu upłynęło już trochę czasu, zastosuj ciepły, wilgotny kompres. To rozszerzy naczynka krwionośne, dzięki czemu organizm szybciej wchłonie krew z tkanek. Możesz go wykonać z ręcznika zamoczonego w wodzie. Gdy wystygnie, zmień go na nowy. Powtórz to 2-3 razy.

3. Maści przeciwbólowe

Ulgę przyniesie ci też nanoszenie na skórę preparatów kojących ból czy uszczelniających naczynia. Dzięki temu pozbędziesz się przykrych dolegliwości towarzyszących pojawieniu się siniaka i przyspieszysz proces gojenia.

