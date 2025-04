Czym są żylaki?

Żylaki są objawem przewlekłej niewydolności żylnej i mogą przybierać różne formy. Najczęściej przyjmują obraz szpetnych, bardzo widocznych, niebieskawych żył na łydkach. Przeważnie są one poszerzone i mają kręty przebieg. Mogą układać się w całe sieci żylaków. Choć żylaki spotyka się głównie na nogach, możemy je znaleźć także na w odbycie (znane jako hemoroidy), przełyku czy w wątrobie.

Podstawowe informacje o żylakach

Reklama

Kto jest narażony na żylaki?

Żylaki kończyn dolnych to powszechny problem. Na rozwój żylaków wpływają różne czynniki. Na niektóre z nich nie mamy wpływu (wiek, płeć), inne zależą jedynie od nas. Jeśli będziesz znał przyczyny i czynniki ryzyka wystąpienia żylaków, będziesz mógł skutecznie zadbać o swoje nogi. Sprawdź, czy należysz do grupy ryzyka rozwoju żylaków.

Czynniki ryzyka powstawania żylaków

Mechanizm powstawania żylaków

Żylaki są trwałym poszerzeniem żył, które widoczne przez skórę stanowią defekt kosmetyczny, a nieleczone lub lekceważone mogą prowadzić do poważanych konsekwencji zdrowotnych.

Żylaki powstają głównie w wyniku nadmiernego ciśnienia krwi w żyłach, które rozpycha mało sprężyste ściany naczyń żylnych. Krew z większą trudnością pokonuje naczynia żylne niż tętnicze. Krew w żyłach musi pokonywać siłę grawitacji (płynąć z dołu do góry), co ułatwiają zastawki żylne i pompa mięśniowa. Mechanizmy te czasem jednak nie wystarczają i dochodzi do niewydolności żylnej.

Jak powstają żylaki?

Czy żylaki to jedynie brzydki defekt kosmetyczny, czy choroba?

Żylaki świadczą o przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Część ludzi traktuje obecność żylaków z pobłażaniem i uważa, że jest to ich cecha osobnicza. Jednak względy estetyczne to nie jedyny powód, dla którego warto się zając żylakami. Żylaki mogą pęknąć, mogą spowodować owrzodzenia żylne, a także mogą doprowadzić do zakrzepicy żylnej. Jakie objawy ze strony żylaków powinny nas zaniepokoić?

Czy żylaki są niebezpieczne?

Kiedy leczyć żylaki?

Żylaki często przez wiele lat nie dają żadnych poważnych objawów. Żylaki powinniśmy leczyć zanim pojawią się pierwsze dolegliwości. Żylakami zajmują się chirurdzy oraz chirurdzy naczyniowi. Największym specjalistą w zakresie leczenia chorób żył jest flebolog.

Żylakami powinniśmy się żywo zainteresować już od momentu zauważenia pierwszych charakterystycznych, niebieskawych zmian na nogach. Pamiętajmy, że żylaki, które raz pojawiły się na naszych nogach nie ustąpią przy pomocy domowych sposobów. W dzisiejszych czasach leczenie żylaków nie wiąże się już z bolesną i długotrwałą operacją.

Wskazania do leczenia żylaków

Leczenie objawowe żylaków

W aptece możemy dostać bardzo wiele preparatów na żylaki dostępnych bez recepty. Część z nich to leki działające miejscowo czyli żele, maści, kremy. Produkty te zawierają heparynę lub wyciągi roślinne np. wyciąg z kasztanowca i zmniejszają dolegliwości – ból i uczucie ciężkości nóg.

Oprócz preparatów stosowanych miejscowo do dyspozycja mamy także preparaty przyjmowane doustnie, tzw. leki flebotropowe. Zawierają rutynę lub diosminę, poprawiają mikrokrążenie i uszczelniają naczynia krwionośne. Skuteczność tej terapii nie została jednak potwierdzona badaniami, dlatego należy ją stosować jedynie doraźnie.

Jak łagodzić objawy żylaków?

Jak leczyć żylaki od wewnątrz?

Leczenie żylaków kończyn dolnych nie wiąże się już z koniecznością długiej i krwawej operacji. Nowoczesne rodzaje terapii, takie jak laseroterapia i skleroterapia to tylko niektóre z metod niewymagających praktycznie nacięć.

Leczenie laserowe polega na zamknięciu wadliwie pracującej żyły. Niewątpliwe zalety lasera to mniejsza inwazyjność, krótszy czas zabiegu i pobytu pacjenta w szpitalu lub klinice, mniej bólu, mniej znieczulenia. Niestety wadą wciąż pozostaje duży koszt terapii.

Nowoczesne metody leczenia żylaków

Reklama

Kiedy konieczne jest leczenie chirurgiczne żylaków?

Leczenie chirurgiczne żylaków należy do najskuteczniejszych metod ich leczenia. Choć stosuje się je od ponad 100 lat wciąż pozostaje ostatnią deską ratunku dla chorych. Chirurgia dysponuje metodami takimi jak tradycyjny stripping, mikrochirurgia lub endoskopia. Aby skutecznie wyleczyć żylaki musimy zwrócić się do chirurga. Współczesne operacyjne leczenie chirurgiczne nie tylko jest bardzo skuteczne, ale bierze pod uwagę również względy estetyczne.

Jak wygląda operacyjne leczenie żylaków?