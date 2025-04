Otyłość brzuszna jest jednym z najczęstszych czynników rozwoju stanu przedcukrzycowego. Organizatorzy kampanii Niebieski Pasek zamierzają zwiększać świadomość na jego temat wśród Polaków!

Czym jest stan przedcukrzycowy i jak go rozpoznać?

Stan przedcukrzycowy to stan alarmowy!

Stan przedcukrzycowy jest jednym z najmniej znanych schorzeń wśród chorób cywilizacyjnych. Dotyczy blisko 2,2 mln Polaków i może prowadzić do poważnych chorób, takich jak cukrzyca czy choroby układu krążenia. Co gorsza, badania wykazały, że wiedza Polaków na jego temat jest bardzo mała – według raportu firmy Polpharma aż połowa z nas nie potrafi podać żadnego z jego objawów, a 63% nie wie, jakie konsekwencje rodzi. Tylko 8% badanych ma świadomość zagrożenia przekształcenia się stanu przedcukrzycowego w cukrzycę.

Tymczasem ponad połowa Polaków po 50. roku życia posiada dwa lub więcej czynniki ryzyka zachorowania na stan przedcukrzycowy – najczęściej jest to otyłość brzuszna.