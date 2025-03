Spis treści:

Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, to zasadowy związek nieorganiczny, obecny z proszku do pieczenia, niektórych dodatkach do żywności, a także tabletkach i proszkach musujących. Ze względu na swoje właściwości może być stosowana w leczeniu różnych dolegliwości:

Soda stosowana na skórę ma właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne, zmniejsza swędzenie i podrażnienia. Poza tym złuszcza martwy naskórek. Soda łagodzi świąd w przypadku takich dolegliwości, jak:

Soda to środek stosowany w leczeniu od dawna. Wykorzystywano ją m.in. w terapii takich chorób skóry jak łuszczyca czy rybia łuska. Naukowcy potwierdzają, że może łagodzić objawy tych i innych schorzeń.

Aby złagodzić swędzenie naskórka, sodę oczyszczoną można stosować w formie okładów lub kąpieli w zależności od przyczyny oraz nasilenia świądu. Aby ocenić reakcję skóry, najlepiej wykonać uprzednio test na niewielkim jej obszarze.

Aby zrobić okład z sody oczyszczonej, zrób roztwór z 0,5–1 łyżeczki sody i 200 ml ciepłej wody. Taka ilość nie powinna spowodować podrażnienia skóry, a jednocześnie może działać leczniczo. Przy niewielkich swędzących obszarach można na skórę nałożyć papkę zrobioną z sody i niewielkiej ilości wody.

Lecznicze kąpiele z sodą oczyszczoną mają udowodnioną skuteczność w ograniczaniu objawów, w tym swędzenia skóry i podrażnień, u chorych z łuszczycą, infekcjami drożdżakowymi, wysypką alergiczną. Według National Eczema Association, aby przygotować kąpiel, należy dodać 1/4 szklanki sody do wody w wannie. Zalecany czas kąpieli to około 15-30 minut.

Soda stosowana w odpowiedniej ilości jest bezpieczna i nie powinna powodować działań niepożądanych. Niekiedy nakładanie sody oczyszczonej może podrażniać skórę u osób wrażliwych. Inne możliwe skutki uboczne to:

Dlatego stosuj sodę z ostrożnością, zacznij od mniejszych ilości i mniejszych obszarów skóry, aby ocenić efekt. Jeśli zauważysz pogorszenie symptomów, przerwij stosowanie tego środka i skonsultuj się z dermatologiem. W przypadku chorób dermatologicznych wcześniej skontaktuj się z lekarzem.

Stosowanie sody na swędzenie naskórka może być szkodliwe, gdy skóra jest uszkodzona lub bardzo podrażniona. Nie należy jej używać, jeżeli powodowała wcześniej uczulenie. Niektóre choroby skóry są przeciwwskazaniem, dlatego należy wcześniej dopytać lekarza, czy ten sposób będzie bezpieczny. Stosowanie miejscowo preparatów leczniczych może również być przeciwwskazaniem z powodu możliwego wpływu sody na zmianę działania tych leków.

Aby złagodzić swędzenie naskórka, oprócz stosowania sody, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach:

