Wątroba to największa "fabryka przetwórcza" w naszym organizmie. Pełni kilkaset funkcji, filtrując, metabolizując i detoksykując wszystko, co do niej trafia. Zła dieta, nadużywanie alkoholu, leków i brak ruchu obciążają wątrobę, zmuszając ją do jeszcze cięższej pracy. Mimo ogromnych zdolności do regeneracji, nawet wątroba mówi czasem: dość. Sprawdź, jak je rozpoznać ostrzegawcze sygnały!

Reklama

Jak rozpoznać pierwsze objawy problemów z wątrobą?

Wątroba nie boli więc nie licz na to, że w ten wątroba da ci znać, że sobie nie radzi. Jednym z pierwszych objawów problemów jest uczucie kłucia i rozpierania pod żebrami. To jednak nie jedyne objawy, które powinny zwrócić twoją uwagę. Niewydolność wątroby możesz podejrzewać jeśli:

Mimo wysiłków nie możesz schudnąć lub tyjesz bez wyraźnej przyczyny. Czujesz, że twoja przemiana materii zwalnia. Masz problemy gastryczne (m.in. wzdęcia, biegunki, zaparcia). Czujesz wzmożony apetyt na słodkości. Jesteś ciągle zmęczona i senna, masz wahania nastroju, których nie da się wytłumaczyć. Nasilają się objawy charakterystyczne dla alergii (np. katar sienny, swędzenie skóry), Dokuczają ci skurcze łydek i palców rąk. Na twojej skórze pojawiają się zmiany przypominające piegi, brodawki a nawet brązowe plamy. Skóra stała się zimna i wilgotna, a wewnętrzna strona dłoni i okolice kciuka są zaczerwienione.

Co robić, gdy podejrzewasz początek problemów z wątrobą?

Gdy czujesz, że twoja wątroba zaczyna szwankować, przede wszystkim postaw na zdrową dietę. Dieta oczyszczająca wątrobę odciąży ją i pomoże zwiększyć wydajność. Aby sprawdzić w jakiej znajduje się wątroba warto również zrobić tzw. próby wątrobowe, czyli proste badanie krwi które określi stan jej zdrowia.

Pamiętaj, że wszystkie podejrzenia warto skonsultować z lekarzem. Im wcześniej uda się zdiagnozować problemy, tym większa szansa na szybsze, łatwiejsze i mniej inwazyjne leczenie!

Reklama

Dowiedz się więcej:

3 najlepsze zioła na wątrobę

Ostropest plamisty - naturalne wsparcie dla wątroby

4 żywieniowe połączenia, które szkodzą wątrobie