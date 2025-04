Z roku na rok widoczny jest wzrost zakażeń wirusem HIV. Zazwyczaj dotyczy to osób młodych – od 18 do 39 roku życia. Niestety zauważa się również w polskim społeczeństwie zwiększona liczba zakażeń wśród coraz to młodszych osób. Wiąże się to z nieświadomością tego, że jest się nosicielem wirusa HIV...

Zakażenia wirusem HIV i związany z nim AIDS kojarzymy zwykle z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie są to jedyne jednostki chorobowe. Nie zapominajmy, że istnieje ryzyko infekcji chlamydią, kiłą, rzeżączką, wirusem HPV, HBV i HCV. Ze statystyk wynika również, że zakażenia wspomnianymi mikrobami wcale nie maleją.

Światowy Dzień Walki z AIDS jest okazją do rozpowszechniania profilaktyki zakażenia wirusem HIV. 27 października 1988 r. Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła datę obchodów tego dnia na 1 grudnia.

Kontynentem, w którym największe śmiertelne żniwo zbiera zakażenie wirusem HIV jest Afryka. Dzieci z powodu biedy i wiążącym się z tym ograniczonym dostępem do leków, umierają nie dożywając drugiego roku życia. Szokującym są również doniesienia o aktach gwałtu na nieletnich, jako sposób na wyleczenie z HIV. Taki pogląd propagowany jest przez lokalnych szamanów, mających ogromny autorytet wśród ludności tubylczej.

W krajach Afryki do walki z wirusem HIV i AIDS włączają się organizacje przykościelne, pomagając m.in. w zdobyciu stosownych funduszy na leczenie, jak również profilaktykę (edukacja).

O kampaniach w Polsce i na świecie

Powszechnie uważamy, że ten problem nas nie dotyczy. Stereotypowo uznajemy, że HIV i AIDS to typowe schorzenie dla homoseksualistów, prostytutek, więźniów i osób żyjących w skrajnej nędzy. Dlaczego więc zachorowania z roku na rok rosną? Dlaczego dotyczą „ludzi z dobrych domów”? Pewna (niewielka?) część z nas żyje w błogiej nieświadomości zakażenia wirusem HIV, czy innym jak np. HCV.

W naszym kraju, jak i na całym świecie organizowane są obchody z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. Podczas akcji stawia się na propagowanie zasad profilaktyki zakażeń, dokonuje się anonimowych badań na obecność wirusa. W szkołach organizowane są pogadanki i prelekcje z tego zakresu. Kampanie jak co roku przebiegają pod hasłem: „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy”. Przesłaniem kampanii z tej okazji na lata 2009/2010 jest: „Powszechny dostęp i prawa człowieka”.

HIV a AIDS

Często stawiamy znak równości między tymi dwoma „skrótami”, co nie jest zgodne z rzeczywistością. HIV to wirus, AIDS to choroba – zespół nabytego upośledzenia odporności, będący następstwem nosicielstwa. Średnio dziennie o infekcji wirusem HIV dowiadują się 2 osoby... Niestety ani zakażenia, ani AIDS nie możemy wyleczyć. Nie ma na nie szczepionek.

Wirus HIV po wniknięciu do naszego organizmu np. na skutek stosunku płciowego, iniekcji „brudną” igłą, namnaża się. Intensywność tego procesu jest różna. Pojawiają się zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego, jako że wirus HIV atakuje m.in. limfocyty (komórki odpornościowe). Okres inkubacji (namnażania się) wirusa trwa od 4 do 6 tygodni.

AIDS to zespół nabytego upośledzenia odporności, którego rozwój związany jest z obecnością wirusa HIV w organizmie. To końcowy etap zakażenia tym wirusem. Samo zakażenie HIV może, ale nie musi objawiać się jak infekcja grypowa. Stąd tak wielkie niebezpieczeństwo zlekceważenia symptomów. Jak wspomniano powyżej obecność wirusa HIV może być bezobjawowa, co stwarza szczególne niebezpieczeństwo – życie w nieświadomości. Po latach trwania zakażenia HIV dochodzi do co raz to większego upośledzenia mechanizmów obronnych. W ten sposób rozwija się AIDS. Istnieje szerokie spektrum objawów. U niektórych zauważa się zmiany skórne i na błonach śluzowych. Symptomy te mogą same ustąpić, po czym następuje okres utajonego przebiegu choroby, trwający nawet kilka lat. Następnie osoba chora zaczyna odczuwać różne objawy – wzmożona potliwość nocą, zwiększona zapadalność na infekcje układu oddechowego, ciągłe uczucie zmęczenia oraz powiększone węzły chłonne. W dalszych etapach rozwoju AIDS system immunologiczny jest na tyle niesprawny, że nie radzi sobie z najprostszą infekcją, co może mieć tragiczne skutki. Należy także wspomnieć, że dla AIDS charakterystyczne jest występowanie nowotworu zwanego mięsakiem Kaposiego.



Czerwona kokardka

Symbolem jedności z osobami zakażonymi wirusem HIV i cierpiącymi z powodu AIDS jest czerwona kokardka. Kolor czerwony ma symbolizować nie tylko krew, ale też gniew, walkę i miłość. Czerwona kokardka nawiązuje również do wsparcia rodziny, bliskich i przyjaciół osób chorych na AIDS. Kształt tej kokardki to odwrócona litera „V” - co z kolei obrazuje dotychczasowy brak zwycięstwa w walce z HIV/AIDS.

Zapobieganie zakażeniom HIV – zasada ABC

Profilaktyka zakażeń wirusem HIV to najprościej ujmując:

A – abstynencja seksualna (unikanie/ograniczeni do minimum przypadkowych kontaktów seksualnych)

B – wierność jednemu partnerowi

C – zabezpieczanie się prezerwatywą (w dużym stopniu zapobiegają przenoszeniu chorób drogą płciową)

Ważna sprawą jest również stosowanie się służby zdrowia do zasad sanitarnych – sterylizacja i dezynfekcja narzędzi, stosowanie jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego, systematyczna zmiana rękawiczek ochronnych (osobne do każdego pacjenta) oraz mycie i dezynfekcja rąk.

