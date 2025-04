Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek jest chorobą występującą przeważnie u kobiet. Pojawia się częściej u kobiet w ciąży, szczególnie w II i III trymestrze.

Pierwotną przyczyną odmiedniczkowego zapalenia nerek jest najczęściej infekcja tocząca się w obrębie pęcherza moczowego (zapalenie pęcherza moczowego) lub cewki moczowej. Stąd przez moczowody drobnoustroje wędrują w górę do nerek, wywołując zakażenie i stan zapalny. Znacznie rzadziej dostają się one do układu moczowego z innych układów, z krwią lub limfą - najczęściej, gdy występują inne poważne choroby.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek powodują:

bakterie (80% przypadków, głównie bakteria E.coli, ale także enterobakterie, pałeczka zapalenia płuc lub gronkowiec),

wirusy (głównie herpeswirusy),

rzadko grzyby (na ogół u chorych z obniżoną odpornością, leczonych przeciwnowotworowo, immunosupresyjnie lub długotrwale cewnikowanych).

Choroba może występować w postaci ostrej lub przewlekłej.

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek rozwija się w wyniku nawrotów infekcji lub przewlekłego zakażenia. Może trwać wiele lat. W zdecydowanej większości przypadków dochodzi do niego u osób ze znacznymi nieprawidłowościami anatomicznymi układu moczowego.

Przeczytaj również o innych rodzajach zapalenia nerek.

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek może przebiegać w różny sposób u poszczególnych osób. U 30-50% pacjentów przebiega łagodniej, manifestując się objawami zapalenia pęcherza moczowego. W ciężkich przypadkach ma postać urosepsy.

Głównymi objawami ostrego niepowikłanego odmiedniczkowego zapalenia nerek są:

ostry, nagły ból w okolicy lędźwiowej (jedno- lub dwustronny), może promieniować do pachwiny,

(jedno- lub dwustronny), może promieniować do pachwiny, objaw Goldflama , czyli ból lędźwiowy pojawiający się podczas wstrząsania okolicy,

, czyli ból lędźwiowy pojawiający się podczas wstrząsania okolicy, parcie na mocz,

ból i pieczenie przy oddawaniu moczu,

krwiomocz,

gorączka, dreszcze,

nudności i wymioty.

​Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek często przebiega bezobjawowo, a przez to podstępnie. Jeśli pojawiają się symptomy, są to:

poliuria (częste oddawanie moczu),

krwiomocz,

parcie na pęcherz,

osłabienie,

podwyższona temperatura ciała,

nudności,

ból i pieczenie podczas oddawania moczu,

tępe pobolewanie w okolicy lędźwiowej,

objawy przewlekłej niewydolności nerek, np. obrzęki nóg.

Leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek powinno być poprzedzone badaniem ogólnym moczu, posiewem moczu, a u pacjentów hospitalizowanych posiewem krwi. Czasami, w razie wątpliwości, wykonuje się badanie obrazowe nerek. W zależności od stopnia ciężkości choroby terapia przebiega w domu lub szpitalu.

Leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek obejmuje:

antybiotykoterapię (np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna, gentamycyna),

(np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna, gentamycyna), leczenie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,

leczenie przeciwwymiotne.

Czas przyjmowania antybiotyku przy odmiedniczkowym zapaleniu nerek to na ogół 7-14 dni. Przy dobrze dobranych lekach, poprawa powinna nastąpić w ciągu 48-72 godzin. Jeśli w tym czasie nie przyniesie efektów, należy ponownie wykonać posiew moczu.

Bez leczenia odmiedniczkowe zapalenie nerek może skutkować powikłaniami: ropniem nerki lub okołonerkowym, urosepsą, a także przewlekłą infekcją nerek prowadzącą ostatecznie do niewydolności nerek.

