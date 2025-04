Najczęściej zaburzenia miesiączkowania ma miejsce wówczas, gdy liczba komórek CD4 jest niska, a poziom wiremii wysoki, a także u kobiet przyjmujących narkotyki.

Infekcja może przyczynić się zatem do:

• Wydłużenia się okresów pomiędzy poszczególnymi cyklami menstruacyjnymi - tego typu zaburzenia mogą być spowodowane tym, iż uszkodzenie układu immunologicznego spowodowane poprzez wirus HIV może również zaburzać równowagę hormonalną organizmu kobiety. Problemy z menstruacją mogą być także spowodowane schorzeniami, jakie pojawiają się w wyniku wirusa HIV, a potem AIDS oraz drastycznym spadkiem wagi ciała lub też anemią. Jeśli pacjentka dostrzeże u siebie tego typu objawy powinna niezwłocznie poinformować o tym swojego lekarza, gdyż mogą być sygnałem ostrzegawczym, skłaniającym do rozważenia rozpoczęcia terapii antyretrowirusowej, mogą być objawem innych problemów zdrowotnych. Brak miesiączki może być również związany z ciążą.

• Nieprawidłowe krwawienia – np. pojawiające się po stosunku seksualnym, po wystąpieniu menopauzy lub też bardzo intensywne krwawienia menstruacyjne. Tego typu objawy również powinny zostać niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.

Pomimo tego, iż same kłopoty z krwawieniem menstruacyjnym nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia, mogą świadczyć o pojawieniu się jakiegoś schorzenia we wczesnym stadium lub też być źródłem wielu innych pożytecznych z punktu widzenia terapii informacji.

