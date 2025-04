Spis treści:

Bez dokładnych badań zakażenie wirusem HIV może być bardzo trudne do rozpoznania. Chociażby dlatego, że składa się z wielu etapów, które się od siebie różnią, czasem nie daje żadnych niepokojących sygnałów. Objawy kliniczne zakażenia HIV dzieli się na: zakażenie wczesne, zakażenie objawowe i pełnoobjawowy AIDS.

Zakażenie wczesne może przebiegać bezobjawowo lub w postaci ostrej infekcji HIV (50-90% zakażonych). Ostra infekcja występuje około 2-8 tygodni po zakażeniu. Wówczas najczęściej występuje gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie gardła, plamisto-grudkowa wysypka, zmiany wrzodziejące w jamie ustnej, przełyku, bóle mięśni i stawów. Po upływie około 10 dni od początku objawów w surowicy krwi pojawiają się przeciwciała anty-HIV.

Okres bezobjawowy trwa od 1,5 do 15 lat (średnio 8 lat). Zakażeni zwykle nie odczuwają żadnych dolegliwości, są zdolni do prowadzenia zupełnie normalnego życia. Jedynym odchyleniem od normy jest obecność przeciwciał anty-HIV we krwi. Niestety każda z takich osób może nieświadomie zarażać innych przez kontakty seksualne. Lekarz może nie rozpoznać zakażenia, o ile sam pacjent nie podkreśli, że był narażony na zakażenie HIV.

Jest to okres, w którym dochodzi do zakażeń wskazujących na obniżenie odporności. Zalicza się do nich m.in. grzybicę jamy ustnej lub grzybicę pochwy, półpasiec, choroby zapalne miednicy, gorączkę, biegunkę.

U chorych z pełnoobjawowym AIDS mogą wystąpić dolegliwości ze strony wszystkich narządów i układów. Mogą pojawić się również: choroby nowotworowe, posocznice, zapalenie płuc, gruźlica, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, choroby przewodu pokarmowego, grzybice, zaburzenia krzepnięcia itp.

Szybkie rozpoznanie zakażenia wirusem HIV ma podstawowe znaczenie w diagnostyce, leczeniu i rokowaniach. Zakażenie to jest dynamicznym, kilkuetapowym procesem, który prowadzi do postępującego i nieodwracalnego niszczenia układu odpornościowego.

Autor: dr n. med. Magdalena Macko

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 09.11.2016.

