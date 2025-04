Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” rozpoczyna cykl bezpłatnych zajęć i warsztatów, podczas których osoby żyjące z HIV dowiedzą się, jak mogą aktywnie dbać o zdrowie i współuczestniczyć w swoim leczeniu. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego Stowarzyszeniu w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

Liczba nowych zakażeń HIV w Polsce rośnie z roku na rok. Co gorsza, ludzie wciąż umierają na AIDS. I to mimo że dostępne bezpłatnie, dzięki staraniom Krajowego Centrum ds. AIDS, nowoczesne leki na HIV sprawiły, że z wirusem można dziś żyć długo i relatywnie komfortowo. W dodatku istnieje możliwość odpowiedniego doboru terapii, które będą najbezpieczniejsze dla pacjenta w długim terminie. Nie trzeba już akceptować skutków ubocznych leczenia, które do niedawna były dla wielu koszmarem.

Warsztaty przygotowano z myślą o osobach zmęczonych i zniechęconych starym leczeniem, a także o tych, które diagnozę „seropozytywny” usłyszały niedawno i boją się podjąć terapię.

Tematyka warsztatów będzie modyfikowana w zależności od potrzeb uczestników. Wstępnie jednak Stowarzyszenie „Bądź z Nami” planuje np. warsztaty, podczas których można będzie dowiedzieć się o sposobach kształtowania równoprawnej relacji lekarz – pacjent. Albo takie, z których uczestnicy wyjdą wręcz z rodzajem instrukcji rozmowy z lekarzem.

Raz na kwartał w zajęciach weźmie udział lekarz specjalista, który opowie o dostępnych lekach ARV, różnicach między nimi, korzyściach wynikających z terapii. Nie zabraknie także rozmów o problemach psychologicznych, które pojawiają się podczas leczenia i kluczowej dla jego sukcesu adherencji – przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza. Do dyspozycji potrzebujących – obok lekarzy – będą także psycholog, edukator i terapeuta uzależnień.

– O skuteczności leczenia antyretrowirusowego dzisiaj nie trzeba już nikogo przekonywać. Teraz trzeba pokazać ludziom, że z HIV można żyć zdrowo. To zupełnie realne, ale w dużym stopniu zależy od postaw i przekonań pacjenta oraz jego współodpowiedzialności za proces terapii. Chcemy kształtować właściwą, opartą na faktach, postawę wobec leczenia ARV i dać osobom żyjącym z HIV wiedzę, która umożliwi im zbudowanie dwustronnej relacji z lekarzem. To ważne, bo badania wskazują, iż pacjenci z chorobami przewlekłymi, którzy mają wysoki poziom wiedzy na temat swojej choroby i jej leczenia oraz rozumieją zasadność zaleceń , lepiej współpracują i wykazują wyższy poziom adherencji. A dzięki temu lepiej i dłużej żyją – powiedziała Irena Przepiórka koordynatorka projektu, konsultant ds. HIV/AIDS i przewodnicząca „Bądź z Nami”.

– Nawet najskuteczniejsze leki nie pomogą, jeśli się ich nie bierze zgodnie z zaleceniami, albo unika rozpoczęcia terapii ze strachu przed ewentualnymi skutkami ubocznymi. Osoba z HIV, która nie pozostaje pod opieką lekarza i nie rozpoczyna terapii w odpowiednim momencie, ryzykuje szybkie pogorszenie stanu zdrowia, a nawet wystąpienie pełnoobjawowego AIDS. To wielki błąd w czasach, gdy leki są tak skuteczne i tak bezpieczne. Jestem przekonany, że dzięki warsztatom „Bądź z Nami” poziom wiedzy o leczeniu HIV wśród zakażonych wzrośnie i takich błędów będzie się popełniać w Polsce coraz mniej – powiedział Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Kalendarz i tematy warsztatów można znaleźć na stronie http://www.swwaids.org/aktualnosci-304,Budowanie_kompetencji_zdrowotnych_osob_HIV_+.html

Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zapisać. Można to zrobić telefonicznie w poniedziałki w godzinach 10.00-15.00 i w środy w godzinach 15.00-20.00 pod numerem 22 826 42 47 oraz mailowo pisząc na adres badzznami@swwaids.org

Na podstawie materiałów prasowych Pozytywnie Otwarci/mn