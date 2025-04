Infekcję wywołuje wirus świnki, który powoduje nagminne zapalenie przyusznic. Nazwa pochodzi od charakterystycznego wyglądu dziecka, które ma powiększone ślinianki przyuszne i podżuchwowe.

Świnka: Objawy

Przede wszystkim obrzęk z obu stron twarzy w okolicach uszu i pod brodą. Szyja i buzia dziecka wydają się dużo szersze. Dziecko skarży się na ból podczas jedzenia, jest nadwrażliwe na kwaśne pokarmy. Unika zwykle spożywania soków i owoców – sam widok cytryny może nawet spowodować ból obrzękniętych ślinianek. Ewidentna bolesność występuje też przy ich dotykaniu. Dziecko może mieć gorączkę dochodzącą do 38–39 st.C.

Rozpoznanie świnki jest dość łatwe, choć zdarzają się postacie nietypowe, np. zapalenie tylko jednej ślinianki (obrzęk jednostronny) lub zapalenie ślinianek innych niż przyuszne (podjęzykowych lub podżuchwowych), dołączające się zapalenie węzłów chłonnych. Wtedy diagnoza jest trudniejsza.

Świnka: Przyczyna

Wirus świnki (jest spokrewniony z wirusem odry). Infekcja rozprzestrzenia się przez kontakt z chorym, drogą kropelkową. Choroba pojawia się zwykle późną zimą lub wczesną wiosną i jest bardzo zakaźna.

Świnka: Leczenie

Jest objawowe. Polega na obniżaniu gorączki, zapewnienie choremu dziecku spokoju, dostarczeniu dużej ilości picia, a w przypadku dużych dolegliwości bólowych podaniu leków przeciwbólowych np. paracetamolu. Ulgę przynosi czasami obwiązanie szyi miękkim szalikiem. Potrzebna jest lekkostrawna dieta, najczęściej płynna. Dziecko musi leżeć w łóżku i nawet jeśli objawy choroby nie są bardzo nasilone, powinno pozostać w domu do całkowitego wyzdrowienia, a więc zwykle co najmniej trzy tygodnie.

Świnka: Powikłania

Zdarzają się, nawet jeśli leczenie jest prawidłowe, ale zwykle nie pozostawiają następstw. Wysoka gorączka, nasilone wymioty, ból głowy, sztywność karku, drgawki, senność mogą być spowodowane zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Gdy w czasie choroby lub kilka dni po jej zakończeniu pojawią się te objawy, należy zgłosić się do lekarza. U chłopców wystąpienie bólu i obrzęku jednego jądra (rzadziej obu) może być objawem zapalenia. Choć panuje przekonanie, że świnka może powodować u chłopców niepłodność, zdarza się to rzadko i dotyczy zwykle starszych dzieci. Bóle brzucha, nudności, wymioty mogą natomiast świadczyć o zapaleniu trzustki, zwłaszcza jeżeli pojawiają się nagle u zdrowiejącego dziecka. Niezbędne bywa wtedy leczenie szpitalne.

Świnka: Zapobieganie

Przeciwko śwince można dziecko zaszczepić. Najpopularniejsza jest szczepionka skojarzona MMR (przeciwko śwince, odrze i różyczce). Podaje się ją między 13. a 15. miesiącem życia. Jest skuteczna – dziecko nie zachoruje lub infekcja przebiegnie bardzo łagodnie. Przechorowanie świnki pozostawia trwałą odporność, z reguły na całe życie.n

Świnka: Dieta

Gryzienie i żucie jedzenia podczas choroby zwykle sprawia dzieciom ból, dlatego najlepiej przygotowywać potrawy o konsystencji płynno-papkowatej.

podawaj zmiksowane warzywa – maluchy zwykle chętnie jedzą purée ziemniaczane, z dyni lub groszku. Możesz też podać czyste zupy, np. rosół, pomidorową, lub zupy kremy z warzyw, np. z kalafiora, brokuła.

dobrze sprawdza się też budyń i jogurt – to odżywcze, lekkostrawne i łatwe do połknięcia dania.

wyklucz z diety surowe kwaśne owoce i soki – takie jedzenie pobudza produkcję śliny, więc może podczas choroby dodatkowo wzmagać ból. Dziecko może pić domowe kompoty, np. ze zmiksowanymi gotowanymi owocami.

do napojów możesz podać słomkę – to ułatwia picie. Odpowiednia ilość płynów jest ważna przy gorączce.



Świnka: Co to za wirus

Wirus świnki ma dużą zdolność zakażania – chory zaraża już 7 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów oraz nawet do 14 dni po pojawieniu się obrzmienia na twarzy. Okres wylęgania choroby wynosi natomiast od 14 do 24 dni. Niektóre dzieci przechodzą świnkę bardzo łagodnie, a u sporej grupy nie występują nawet żadne objawy choroby. Wtedy przebyte zakażenia można stwierdzić jedynie poprzez wykrycie przeciwciał we krwi.

prof. Maria Korzon - pediatra, onkolog. Prezes oddziału gdańskiego PTP, były kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Gdańsku, wojewódzki konsultant ds. pediatrii